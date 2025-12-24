Majoritatea rușilor cred că războiul se va încheia în 2026, conform unui sondaj publicat de regimul de la Kremlin

Foto: Profimedia Images

Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, arată, miercuri, un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, relatează Reuters, citat de Agerpres.

În timpul prezentării rezultatelor sondajului, adjunctul şefului VTsIOM, Mihail Mamonov, a declarat că 70% dintre 1.600 de respondenţi văd 2026 ca pe un an mai „de succes” decât acest an, în timp ce 55% leagă această speranţă de o încheiere a războiului din Ucraina. Având în vedere faptul că Rusia este o dictatură, este neclar dacă acest sondaj este realizat adecvat sau dacă este doar un instrument de propagandă.

„Principalul motiv de optimism este posibila încheiere a operaţiunii militare speciale (numele pe care regimul de la Kremlin îl folosește pentru a se referi la invazia sa) şi realizarea obiectivelor propuse, în linie cu interesele naţionale prezentate de preşedinte (dictatorul Putin - n. red.)”, a mai precizat Mamonov în prezentarea sa.

În precedentele sondaje de la sfârşit de an, VTsIOM „informa” despre „consolidarea societăţii ruse” în jurul lui Vladimir Putin şi a obiectivelor sale militare în Ucraina, dar nu a furnizat cifre privind proporţia populaţiei care se aşteaptă la un sfârşit al războiului, scrie Reuters.

Mamonov a invocat războiul din Ucraina, ezitarea SUA de a finanţa Ucraina şi inabilitatea UE de a înlocui SUA financiar şi militar, drept principalii factori din spatele perspectivelor pentru un eventual acord de pace.

La sfârşitul ostilităţilor militare, a adăugat el, reintegrarea veteranilor în societate şi reconstrucţia regiunilor controlate de Rusia din Ucraina, precum şi a regiunilor ruse de frontieră, sunt percepute drept principalele priorităţi.

Aproximativ două treimi dintre ruşi susţin discuțiile de pace, cea mai mare proporţie de la începutul războiului, potrivit institutului independent Levada, care a fost clasificat drept „agent străin” de regimul de la Kremlin.

Kremlinul a anunţat, miercuri, că Vladimir Putin a fost pus la curent privind contactele „oficiale” cu trimişii lui Donald Trump asupra propunerilor americane pentru un posibil acord de pace în Ucraina şi că, acum, Rusia îşi va formula poziţia.

Putin a declarat, în ultimele săptămâni, că principalele lui condiţii pentru pace sunt ca Ucraina să cedeze aproximativ 5.000 km pătrați din Donbas pe care încă le controlează şi ca Ucraina să renunţe oficial la dorinţa sa de a adera la NATO.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, pe 22 decembrie, că negocierile purtate cu SUA şi statele europene pentru încheierea războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”.