Trump îl atacă furios pe comediantul Stephen Colbert și cere să fie scos de pe post: „Emisiunea trebuie să se oprească acum”

1 minut de citit Publicat la 19:31 24 Dec 2025 Modificat la 19:31 24 Dec 2025

Președintele american, Donald Trump, Foto: Getty Images

Donald Trump a atacat din nou mai multe televiziuni și emisiuni TV care-l critică, spunând că acestea ar trebui să rămână fără licențe, relatează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele american s-a exprimat agresiv mai ales față de emisiunea „late night show” a comediantului Stephen Colbert, de la CBS. Într-un mesaj publicat, marți, pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump a spus că emisiunea lui Colbert „trebuie să încheie ACUM” și că acest lucru „este singurul lucru uman de făcut”.

Trump l-a numit pe Colbert „o catastrofă penibilă”.

Trump a folosit în engleză expresia „to put to sleep”, în general utilizată pentru a descrie acţiunea de eutanasiere a animalelor. CBS a anunţat deja de ceva timp că show-ul lui Stephen Colbert nu va mai fi difuzat începând din mai.

„Dacă emisiunile de informaţii şi emisiunile de la sfârşitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul republican, nu ar trebui revocate licenţele lor de difuzare foarte preţioase? Eu spun că DA”, a scris el într-un alt mesaj, reluând o ameninţare din trecut.

Acuzații de cenzură

Decizia de a pune capăt emisiunii prezentate de Stephen Colbert i-a făcut pe opozanţii lui Donald Trump să acuze cenzura.

Paramount, compania-mamă a CBS, i-a plătit 16 milioane de dolari preşedintelui american pentru a regla un contencios privind montarea unui interviu cu Kamala Harris, rivala sa democrată la prezidenţiale.

Weekendul trecut, noul redactor-şef al canalului, Bari Weiss, a blocat difuzarea unui reportaj privind consecinţele expulzărilor brutale ale imigranţilor la care recurge administraţia Trump.

Un alt canal, ABC, l-a suspendat pentru scurt timp pe starul emisiunii sale de seară, Jimmy Kimmel, dar acesta a revenit, ulterior, pe post şi contractul i-a fost prelungit până la jumătatea anului 2027.

Preşedintele american ar dori să redeseneze peisajul audiovizual, despre care susţine că este caracterizat de „părtinire anti-conservatoare”, informează AFP.

El a numit un politician apropiat, Brendan Carr, în fruntea puternicei agenții de reglementare a sectorului, FCC.

Acesta a făcut valuri declarând recent, în timpul unei audieri parlamentare, că „FCC nu este formal o agenţie independentă”, lăsând să se înţeleagă că acţiunea sa ar putea fi, deci, aliniată cu priorităţile politice ale Casei Albe.