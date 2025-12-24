Iranul anunță că a sechestrat un petrolier în Golful Persic. Echipajul multinațional e acuzat că făcea „contrabandă” cu petrol

<1 minut de citit Publicat la 20:07 24 Dec 2025 Modificat la 20:07 24 Dec 2025

Foto: Getty Images

Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a sechestrat, miercuri, o navă „suspectată” de contrabandă cu combustibil, cu 16 membri ai echipajului străini la bord, a relatat presa de stat preluată de AFP și Agerpres. Forţele iraniene anunţă în mod regulat reţinerea de nave care transportă ilegal combustibil în zonă.

„Marina IRGC a confiscat o navă care transporta 4 milioane de litri de combustibil de contrabandă cu 16 membri ai echipajului non-iranieni la bord”, a relatat televiziunea de stat, citându-l pe generalul Abbas Gholamshahi, comandant al IRGC.

Postul de televiziune nu a dat nicio informaţie despre navă sau naţionalităţile echipajului său.

Incidentul a avut loc „în apele Golfului Persic, în timp ce petrolierul încerca să părăsească apele teritoriale iraniene”, a precizat postul citat.

Preţul combustibilului din Iran este printre cele mai mici din lume, ceea ce face şi mai profitabil traficul către alte ţări.

Pe 13 decembrie, Iranul a confiscat un petrolier în Golful Oman, precizând că la bord se aflau 18 membri ai echipajului din India, Sri Lanka şi Bangladesh.