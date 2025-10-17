Distrigaz spune că gazul a fost oprit de joi dimineață la blocul unde a avut loc explozia. Vineri dimineață însă „sigiliul era rupt”

Explozie devastatoare într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Distrigaz a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de siguranță joi dimineață. Tot atunci, echipa Distrigaz a sigilat robinetul de branșament. Compania a adăugat că, vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou la numărul de urgențe al Distrigaz Sud Rețele prezența unui miros puternic de gaze în bloc. O echipă a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul de intervenție a constatat că sigiliul era rupt.

În acest moment, potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au două piste de anchetă în lucru în ceea ce privește cauzele exploziei din blocul din București. O ipoteză urmărită polițiști este că un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost oprită de Distrigaz. Compania a transmis că a descoperit sigiliul rupt vineri dimineață.

Așadar, potrivit Distrigaz:

16 octombrie, ora 07:08: locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc

locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc 16 octombrie, ora 09:18: echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul

echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul 17 octombrie, ora 08:44: locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc

locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc 17 octombrie, în jurul orei 09:00: are loc explozia, echipa de la Distrigaz ajunge la fața locului chiar atunci și la scurt timp constată că sigiliul instalat cu o zi înainte era rupt

Precizările companiei

Potrivit Distrigaz, joi, 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în bloc.

„Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, se arată în comunicatul citat.

Vineri dimineață, la ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil.

„Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a transmis Distrigaz.

Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energie (ANRE) a transmis că a demarat un control la Distrigaz Sud Rețele „pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.”

Ce spun locatarii

Reporterii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu locatari din bloc, care au spus că au făcut mai multe sesizări la Distrigaz în legătură cu mirosul de gaz.

„Ieri s-a simțit miros de gaze. Toată ziua am avut gazele oprite. Și azi erau oprite. Asta este...”, a spus o femeie.

„Au făcut sesizare, au venit de la Distrigaz să verifice, după-amiază au spus că au rezolvat ceva, o fisură la conducta de gaze, azi dimineață când am plecat la serviciu, pe hol era același miros de gaz. Într-o jumătate de oră deja s-a produs explozia”, a adăugat un alt locatar.

„S-au mai întâmplat scurgeri. Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic, s-a închis gazele și azi noapte iar tot așa un miros îngrozitor de gaze pe scară”, susține o altă femeie.

Cel puțin trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți în urma exploziei puternice.