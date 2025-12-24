Spitalele din București care vor asigura urgențele medicale în zilele de Crăciun

<1 minut de citit Publicat la 12:30 24 Dec 2025 Modificat la 12:30 24 Dec 2025

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca. Foto: Agerpres

Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului.

Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă:

* Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca - tel: 021/599.23.00;

* Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar - tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ;

* Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.99;

* Spitalul Clinic de Urgenţă " Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;

* Spitalul Clinic de Urgenţă " Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.25;

* Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri - tel: 021/224.09.47;

* Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;

* Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" - tel: 021/316.93.66;

* Spitalul Clinic de Urgenţă Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru, cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală, se arată într-un comunicat al Direcţiei de Sănătate Publică. Solicitările populaţiei vor fi preluate la 112.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.