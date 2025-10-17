Ilie Bolojan: Blocul în care s-a produs explozia va fi demolat

"Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat", a spus Bolojan. Foto: Captură Video

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus vineri, după ce o explozie distrus două etaje dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, că, "foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat". El a spus, la Radio România Actualităţi, că dacă blocul poate fi reabilitat, "vom folosi programele Ministerului Dezvoltării", iar dacă va trebui demolat "trebuie să vedem care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc".

Am ținut legătura cu Bujduveanu, încât să ne organizăm pentru a prelua oamenii și a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă.

Sunt afectate câteva sute de persoane, probabil peste 400, pentru că era un bloc mare, și ceea ce trebuie făcut este, pe de-o parte, în condițiile în care blocul poate fi reabilitat, să folosim programele Ministerului Dezvoltării. Dacă nu va mai putea fi, trebuie să vedem în perioada următoare care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc. Din păcate, pentru că ani de zile nu am pus în practică măsuri care să genereze asigurarea locuințelor, când se întâmplă astfel de tragedii constatăm că o mică parte sunt asigurate și am încercat, prin schemele de sprijin, să susținem într-o pondere mai mare locuințele care sunt asigurate, ca prin acest semnal de acordare a sprijinului să-i susținem mai puternic pe cei care se asigură, astfel încât, în cazul unor accidente de genul acesta, ei să fie despăgubiți integral, indiferent de situația asigurării. Asta vom încerca și în acest caz: să susținem locuitorii", a spus Blojan.

El a subliniat că, dacă "cea mai mare parte" a locuinţelor ar fi asigurate, atunci "s-ar crea un fond suficient de mare care să acopere astfel de situații și, cu sprijinul guvernamental complementar, oamenii ar putea fi despăgubiți în totalitate".

În interior, pentru utilități, este responsabilă asociația de proprietari. Înțeleg că scăpările de gaz au fost din interior, și până acum, din înregistrările făcute la dispeceratul Distrigaz, au fost sesizați că este o problemă. S-au dus acolo cu o zi înainte, au constatat că sunt probleme, au oprit gazul și sigilat robinetul. Au fost sunați și de dimineață, s-au dus din nou și au constatat că sigiliul nu mai e acolo. E foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în bloc, și imediat după ce echipa a fost acolo s-a generat explozia.

E foarte posibil ca scăpările să fie în interiorul blocului, și gazul a scăpat. Când se va finaliza ancheta, vom ști exact ce s-a întâmplat", a adăugat el.

Bolojan a subliniat că Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă şi sprijin pentru sinistraţi.

"Conform procedurii, vom acorda atât ajutoare de urgență, cât și sprijin pentru sinistrați. Nu pot spune acum niște sume, dar va fi un ajutor de urgență imediat, în aceste zile, și apoi, după evaluarea situației, când vom vedea câți sunt asigurați, vor fi acordate ajutoarele de bază", a subliniat el.