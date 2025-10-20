INTERVIU. Filmul exploziei din Rahova, povestit de administratoarea blocului. „Trebuia să ne evacueze, fiind un miros așa puternic”

Paraschiva Popa, administratoarea blocului din Rahova, și Mihai Marian, locatarul implicat în discuțiile cu autoritățile, în interviul cu Sabrina Preda și Sergiu Cora

Locatarii blocului unde a avut loc explozia de vineri povestesc cum mirosul de gaz a fost simțit ore întregi înainte de tragedie. Într-un interviu exclusiv pentru News Hour with CNN, administratoarea clădirii descrie disperarea cu care a cerut ajutor. Au fost vizitele celor de la Distrigaz, de la compania de electricitate și de la pompieri, dar niciuna nu a propus vreo măsură concretă. Vedeţi în interviul care urmează, mărturii despre neputință, birocrație și o catastrofă care putea fi evitată.

Sabrina Preda: Mulțumim tare mult că v-ați întâlnit cu noi astăzi toată lumea vrea însă afle ce s-a întâmplat concret în ziua tragediei, dar mai ales cu o zi înainte, pentru că au existat foarte multe speculații. Povestiți-ne dumneavoastră încet, încet încă de joi dimineața când a început să miroasă a gaz. A gaz.

Paraschiva Popa (Administratoare): Deci în data de 16 octombrie, mai exact joi, înainte cu o zi de explozie, în jurul orei 6.30 s-a oprit curentul pe scară, a stat cam 5 minute oprit, i-a dat drumul, iar l-a ținut câteva secunde oprit, după aceea i-a dat drumul, dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96, i s-a ars frigiderul. Tot așa un vecin de la etajul 4 nu știu ce a avut și tot așa. Mașina de spălat.

Mihai Marian (locatar): A pornit singură.

Primele probleme la blocul groazei-cu electricitatea

Paraschiva Popa: A pornit singură. Deci au confirmat oamenii că a venit cu o fază puternică. La ora 7, un proprietar de la apartamentul 107, de la etajul 7, m-a sunat și m-a întrebat dacă știu cumva de ce... Apăruse în apartamentul lui fum. Dacă știu ceva că e fum pe scară. La noi, unde stăm noi, pe coloana noastră, nu era. I-am zis, gata, acum mă îmbrac și cobor jos. Am coborât. Între timp mi-a dat un mesaj de la apartamentul 70, doamna de la apartamentul 70, pentru că la dânsa în apartament e un miros foarte puternic de gaz. Fiind jos, nu am apucat să văd mesajul dânsei și dânsa a sunat la Distrigaz. A făcut sesizare către Distrigaz.

În timp ce eram jos acolo, a venit un proprietar de la apartamentul 82 și sus la aplică era un fum. Nu știam de unde e cauza fumului. L-am sunat pe liftierul, liftierul stă cu noi în bloc și am zis Adi coboară, coboară că uite avem un fum, un fum și nu știu de unde vine fumul.

A venit omul așa îmbrăcat în pijamale cum a venit, speriat și am zis hai să oprim să vedem de unde vine sursa. Între timp coborâse și Dan, care m-a sunat de la 100, de la apartamentul 100.

Coborâse și un domn care venise la doamnă de la apartamentul 70. Că tot așa... mirosul de gaz. Mirosul de gaz nu provenea de la dânsa pentru că senzorul i l-a oprit. A coborât și să vadă de unde pleacă tot mirosul și fumul ăsta. Care a fost primul nostru instinct? Practic nu știam ce să facem. Ne-am dus în spate și am închis vana de gaz. Noi suntem contorizați, 34 de apartamente avem contor la ușă și 20 avem la paușal.

„Am coborât la subsol, un fum și un miros de nu puteai să stai”

Cea de la contor, unde avem contor separat, am putut să o opresc pentru că e o manetă și am tras de manetă. Nu mai știu exact cine a oprit gazul de la paușal pentru că la gazul de la paușal există o cheiță, un mâner cu care să oprești gazul.

Cheița se afla la Ghiță pentru că noi așa îi spunem de la etajul 8 la apartamentul 103. L-am sunat, l-am sculat și pe el din somn, am oprit și coloana de la paușal și atunci cu toții am zis hai să mergem, am oprit lumina de la subsol, am tras siguranța și am coborât în subsol. În subsol când am...

Sergiu Cora: O paranteză mică fac...

Paraschiva Popa: Deci la momentul ăsta la care vorbim, gazele închise de către noi. La ora 7, 7 și 2 minute, 7 și 3 minute, în jurul orei 7, gazul ăsta era oprit de către noi. Am coborât la subsol, un fum și un miros de nu puteai să stai.

Mihai Marian: Eu am intrat în subsol, am avut lanternă de casă, că m-a sunat vecina să vin la subsol, eu am avut boxa la subsol, a zis, vino că este miros de gaze și este fum. Eu am lucrat la pompieri și am intrat, mirosul era într-adevăr, dar nu era miros de gaz, de butan, era miros de cablu ars, de bachelită. Lucrând la pompieri știu adunite mirosuri și astea.

Am intrat cu lanterna, am mai chemat doi vecini, am intrat în boxele noastre. În boxe era totul ok. În schimb am verificat cablurile. Am pus mâna pe cabluri. Cablurile de alimentare, cablurile care sunt în subsol.

Toată era în regulă, nu era încins nimic, nu era fum de acolo. Am venit afară, mai departe a venit cel de la Distrigaz.

Paraschiva Popa: Au venit cei de la Distrigaz. Fumul nu știa de unde e.

Mihai Marian: Dar la subsol am intrat patru persoane. Eu, administratoarea, încă o persoană în vârstă.

Paraschiva Popa: Era domnul care a oprit gazul de la apartamentul 70, senzorul, și Ghiță.

Paraschiva Popa: Da, Găinar de la apartamentul 64, un om in varsta 76 ceva de genul si a zis ca eu ies afară ca eu nu pot sa stau aici. Ghiță de la apartamentul 103 imi spune ieși afara, vrei sa mori acolo? Si am ramas singur in subsol.

Nu trebuie să verific, noi la subsol avem niște boxe, am luat cheile de la toți proprietarii, i-am sunat pe toți să putem să... Nu știam, de unde vine fumul asta, hai să vedem de unde e. Am deschis toate boxele. Nu era foc, era doar fum. Atât.

Mihai Marian: Era un miros.

Paraschiva Popa: Un miros puternic. Îl sesizai. Practic nu puteai să stai acolo. Deci nu puteai să stai de miros. Între timp el a rămâs în subsol și am venit pentru că a venit, am fost schimbată că a venit băiatul de la Distrigaz.

„Era ceva fum amestecat cu o combinație de gaz”

Când a venit băiatul de la Distrigaz, avea un detector de gaze. A intrat în bloc și piuia când a intrat în subsol. Deci nici nu a intrat, n-a putut să intre în subsol. Nu, nu, nu, vă opresc gazul și am zis, dom'le, nu trebuie să oprești dumneata gazul pentru că eu gazul l-am oprit. Eu neștiind de unde să oprească gazul, eu eram în principiu meu, eu trăiam cu impresia că eu mi-am oprit gazul meu, că eu asta am făcut. Știam de unde să opresc. El totuși susținea că oprește gazul, oprește gazul.

Mihai Marian: Nu, gazul a fost oprit de noi.

Paraschiva Popa: Gazul a fost oprit.

Mihai Marian: El a declarat că e miros de monoxid de carbon.

Mihai Marian: Deci miros de monoxid de carbon. Asta a declarat în primă instanță când a pus aparatul. Aparatul piuia foarte tare. Când a încercat să intre pe scările de la subsol, era și mai puternic piuitul.

Paraschiva Popa: Nu, eu n-am cum să vă las gazul aprins, mă duc să vă... gazul deschis, mă duc să vă opresc gazul. S-a dus... te-ai dus cu el la... nu? La apartament...

Mihai Marian: Nu... Între timp, am urcat la apartamentul 70, piuia detectorul, și la apartamentul 69. Nu. Nu, singur, cu administratora și cu încă un domn. Nu se percepea miros de gaz. Era ceva fum amestecat cu o combinație de gaz. Nu mirosea a butan, ca și cum ar fi un gaz de butelie. Oricum, gazul de la aragaz nu miroase a butan. E un alt miros.

Paraschiva Popa: Pentru că în momentul când s-a oprit gazul, nu a mai fost fum pe scară. Deci fum nu a mai existat pe scară din momentul de când am oprit noi gazul. Și asta tot întrebam toată ziua. Mă, eu asta nu-mi explic. De ce gazul este oprit. Și asta tot întrebam toată ziua, mă, eu asta nu-mi explic. De ce gazul este oprit? De ce nu mai e fum? Cum era dimineață?

Mihai Marian: Păi da, dar noi între timp am deschis ușile.

Paraschiva Popa: Am deschis, Marian, dar tot nu, deci tot fum nu, dar miros îngrozitor de am deschis ușa și la intrare în față și la intrare în spate. Domnul de la Distrigaz a zis că: doamna, altă modalitate nu am ce să fac decât că v-am oprit gazul.

Sergiu Cora: El de unde v-a oprit gazul?

Mihai Marian: Nu știm de unde a oprit el gazul. Nu știu. A plecat singur.

Paraschiva Popa: Eu știam de gaz.

Mihai Marian: Noi știm de caseta de gaz de lângă ghena de gunoi.

Paraschiva Popa: De unde am oprit noi vanele. Vana deasupra ușii unde avem ghena și vana de lângă geamul de la ghenă. Atât, eu de altceva nu știam. Pe urmă a venit între timp o vecină de la apartamentul 95 a sunat la pompieri la 112. Au venit pompierii. Au intrat și...

Mihai Marian: Cel de la distrigaz s-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi. Sunați la ANRE să vină să vă facă verificare.

Paraschiva Popa: Să contactăm o firmă de la ANRE. Intrați pe site-ul ANRE, intrați pe site-ul ANRE, intrați pe site-ul Distrigaz din Bulevardul Mărășești, mi-a dat și hârtiile, mi-a pus procesul verbal, mi-a spus să semnez și eu am zis nu semnez așa ceva și mi l-a pus, ia uitați-l, mi l-a pus pe avizier.

Mihai Marian: Că el a închis gazul, că a zis posibile scurgeri de gaz.

Paraschiva Popa: Procesul verbal specificat mi-a scris că sunt posibile pierderi de gaz, gaz oprit de către Mihai Marian, pierderi de gaz la apartamentul 70, dar nu a verificat nicio pierdere de gaz.

Mihai Marian: El nici n-a urcat cu noi.

Paraschiva Popa: Nu a urcat. Nu. Nu a urcat. Deci a constatat procesul verbal, datorită faptului că a primit o sesizare de către proprietara de la apartament. A scris că e și lipsă proprietar, dar între timp doamna este învățătoare la școala 280, i-am dat telefon, am chemat doamna să vină acasă și dânsa era atunci în prezența noastră acolo acasă și nici atunci nu a urcat cu dânsa sus.

Mihai Marian: Mai precizăm că și la apartamentul 69, care este pe aceeași latură unde s-a produs explozia, la fel a piuit un senzor.

Paraschiva Popa: Un senzor, da, senzorii piuiau pe scara de...

Mihai Marian: La ceilalți etaj 2.

Paraschiva Popa: La etajul 2. Da, la etajul 2. Au venit între timp pompierii. Au coborât și pompierii în subsol, erai cu ei când...

Mihai Marian: Deci pompierii m-au lăsat, am coborât doar scările și au zis nu mai intrați dumneavoastră că noi ne punem masca de gaze, că sunt foarte multe gaze și fum.

„Dacă era mirosul de gaz, gazul oprit, da? De ce mai mirosea?”

Mihai Marian: Într-atât de... Da, și mie nu mai mi-a dat voie că n-aveam... Ei, pompierii au intrat cu masca de gaze. Dar eu am intrat singur, fără mască și nu mai mi-a dat voie să intru cu ei. Da, pompieri de la detașamentul 13 septembrie.

Paraschiva Popa: El era a intrat cu ei acolo, eu eram afară, în afara blocului, disperată să dau telefon la NG, la 9366, am sunat, îmi răspundea robotul, eram disperată, nu știam încotro să o luăm, nu știam ce să facem, țipam: Domne, ai venit, ne-ai pus sigilul pentru ce?

Oricum gazul era oprit de noi. Ce mă încălzește pe mine cu ceva că tu mi-ai pus sigilul ăla sau că mi-ai oprit gazul? Când noi avem mirosul atât de puternic, de la ora 7, era ora 8 jumate, 8, 8 și ceva.

Dacă era mirosul de gaz, gazul oprit, da? De ce mai mirosea? De ce îmi persista mirosul?

Sergiu Cora: Ce au zis pompierii totuși?

Mihai Marian: Pompierii au intrat, au controlat și au zis nu există incendiu. Numai scurgeri de gaz. Dar fumul era la subsol. Cabluri nu erau, să zici, că au fost cabluri care au luat foc. Nu era placă de schimb. Nu, nu, nu. Era numai fum.

Paraschiva Popa: Numai fum și mirosul puternic. Am urcat la etajul, pentru că la apartamentul 69, doamna nu era acasă, era plecată la servici, am sunat fata dânsei să vină cineva să deschidă ușa pentru că au fost pompierii acolo, ai fost și tu, au pus mâna pe cablu de la...

Mihai Marian: Nu, pe senzorul de gaze, eu am pus mâna și era încins și tot declanșa să oprească, se închidea, se oprea, se închidea și a venit, băi, ginerele persoanei de acolo și-a scos din priză.

Paraschiva Popa: A deschis ușa, am intrat în casă, nu era absolut nimic la femeie. Se plimbă pisica prin casă. Deci nu avea nicio... Asta a fost cu pompierii. Atât au verificat pompierii la etajul 2, la apartamentul 69. Au coborât jos la parter.

Mihai Marian: Au coborât jos la parter. Și eu am mers în blocul de vis-a-vis, în blocul 33, care este vis-a-vis de blocul... Au venit și pompieri și a venit și cel de la Distigaz cu mine acolo. Și prima dată am coborât eu cu un vecin de la parter, am coborât la subsol la ei și se simțea miros de gaz și la ei, dar nu așa persistent ca la noi.

Sabrina Preda: Dar cum ați ajuns aici?

Probleme cu electricitatea și miros de gaze și la blocul vecin

Mihai Marian: Pentru că o seară înainte un vecin m-a spus, m-a sunat să mă întrebe dacă eu am curent, că ei cu o zi înainte au avut probleme.

Mihai Marian: De miercuri ei au spus că n-au curent electric în bloc. Deci blocul de vis-a-vis de noi n-avea curent electric. În decursul anului ăsta au fost două scurt-circuite mari la blocul 33. Sunt reparații făcute acolo, dar nu știm ce. Deci au fost chiar la blocul 33. Și ați mers cu Distrigaz și cu blocul 33? Am fost cu pompierii prima dată și l-am chemat și pe cel de la Distrigaz. A venit cu aparatul, zice: da se sesizează și aici, dar nu aceeași cantitate ca la dumneavoastră.

Paraschiva Popa: Pentru că, revin, de ce s-a dus și Distrigazul? Pentru că erau acolo proprietari din blocul 33, era o fată pe nume Dana la etajul 2 care stă și țipa că nu mai poate să stea în bloc de mirosul de gaz. Deci toată lumea a sesizat în bloc miros de gaz. Deci toată lumea practic din blocul 33 inclusiv blocul 32 blocul nostru. Au venit, a venit o echipe de intervenție de la ENEL aflându-se acolo întâmplător, deci nimeni nu a făcut nicio sezizare către ENEL. Au venit la bloc, văzându-i acolo m-am dus și i-am luat, veniți încoace să vedem că noi avem fum în scara blocului, în subsol și nu știm de unde vine sursa, de unde pleacă sursa. Intră băieții, erau doi băieți de la Enel, intră în subsol, verifică pe acolo și am zis, de ce credeți că este fumul ăsta? Nu pot să vă dau nicio explicație, nu știm nimic la momentul actual.

Mihai Marian: Dar de ce ați sunat voi la Distrigaz?

Paraschiva Popa: Nu a zis atunci. S-a dus în spatele blocului, când s-a dus în spatele blocului, mai era cu un vecin de la blocul 33, un domn pe nume Voicu, a deschis contorul nostru de branșament care ne aparține, contorul electric pentru tot blocul.

A verificat toate siguranțele, cele mari le-a verificat, contorul nostru era ok, deci nu era nicio problemă la contorul nostru electric. S-a dus cu domnul dincolo, la blocul 33 și acolo le-a făcut alimentarea cu curent electric de la o altă rețea să aibă și ei curent. Deci noi am avut curent... Da, au făcut o legătură de la o scară la cealaltă. Nouă ni s-a dat curentul la 6.30 și lor le-a dat în jur de ora 10 drumul la curent. Cam așa. De ce a plecat și Distrigazul? Plecase distrigazul când...

Mihai Marian: Nu, a stat în mașină. A stat în mașină și nu vrea să stea de vorbă cu noi. A zis, n-am ce discuta, sunați la ANRE, și căutați o firmă de verificare.

Paraschiva Popa: Da, când am ieșit eu afară disperată cu atâtea telefoane să dau la gaz, că totuși sigiliu ne-a pus, țipam acolo, nouă ne-ai pus sigiliu. Noi murim aici de mirosul ăsta. Dar ne-ai pus sigiliu. Noi murim aici de...

Mihai Marian: mirosul ăsta. Dar nu ne dați cauza. Care este cauza?

Paraschiva Popa: Ne lași așa. „Chemați firmă de verificare, nu am ce să discut”, foarte bine. S-au dus cei de la Enel, era cu Ghiță și au constatat că între blocul nostru, blocul 32 și blocul 33, au pus niște... Sunt niște semne marcate cu gri. Cu gri, nu cu bloc, cu gri, cu gri închis exact de la blocul 33 până la blocul 32.

Ar fi ceva sub pământ, ceva în neregulă. Vă dați seama că nu mă pricep la electric.

Mihai Marian: Acolo a mai fost făcută lucrare în cursul anului. Da. Să vedeți și asfaltul nou turnat. Inclusiv, în decursul anului, a mai fost probleme cu conductele de gaze pe aleea dintre blocuri și pe strada vecină. Puteți verifica, acolo e schimbată coloană de gaze și turnat asfalt proaspăt. Deci pe strada vecina și pe aleea dintre blocurile noastre au fost scurgeri de gaze în cursul anului. La blocul 33 au fost două avarii de energie electrică. S-a săpat în curtea blocului 32, în fața blocului 33. Cert e că au fost și avarii de energie electrică.

Paraschiva Popa: În decursul anului, da. Da, când am ajuns la domnii din spate, erau cu Ghița acolo exact în perimetru unde s-a produs explozia, erau domnii de la Enel și mi-a spus Ghiță, aici este problema. Domnii de la Enel acolo. Și am zis, bun, așa este că era domnul de la Distrigaz acolo și am spus, dacă este de la Enel, de ce mi-ai oprit gazul? Nu știu, doamnă, gazul este sigilat, vă duce și vă luați firmă. Între timp, domnii de la Enel îmi spun că am chemat Distrigazul, nu puteam să stăm liniștiți. Deci asta a fost vorba de la Enel. Distrigazul mi-a pus sigiliu să chem firmă și ne-a lăsat. Pompierii au plecat.

Mihai Marian: N-au luat nicio măsură. Nimeni n-a securizat zona. Nici gazul, nici pompieri.

Sergiu Cora: Până la ora asta, deja aveți așa la bloc: Distrigaz...

Paraschiva Popa: Pompieri, Enel

Sergiu Cora: Deci sunt trei instituții

Paraschiva Popa: Mari.

Mihai Marian: Care nu și-au făcut treaba.

„Am contactat o firmă. Luată după lista ANRE”

Sergiu Cora: Nu a recomandat măcar cineva dintre aceste instituții, să spunem, să evacuați blocul?

Paraschiva Popa: Nu, nici vorbă, doar mi-a spus să intru pe site-ul ANRE, să iau o firmă agreată de către ANRE, să pot să fac verificarea instalației de gaz. Atâta tot mi s-a spus. Pompierii când au plecat, au întocmit un proces verbal, l-am întrebat ce semnez, vă dați seama că eram, nici nu știam ce semnez. Deci o sesizare, pentru că așa este protocolul, am semnat, nu am citit absolut nimic, nu mi-a dat să citesc absolut nimic, când noi eram, toți țipam că s-a oprit gazul, că nu există sursă și noi nu putem să stăm de miros. Toți pleacă și noi rămânem cu mirosul nostru. Am deschis ușile, am lăsat ușile deschise, să putem să facem un curent undeva. Mirosul de gaz nu mai exista. Gaz era în permanență, dar fum nu mai era. Deci, nu. Am luat cheia de la subsol, de la terasă. Au deschis și geamul de pe terasă să facem o ventilație, să putem să stăm acolo. Deci, practic, toți care intrau, toți care, nu numai vecini.

Mihai Marian: Toți erau cu mâna la nas.

Paraschiva Popa. La 10.30 am contactat o firmă. Luată după lista ANRE. Am dat telefon, am vorbit cu o doamnă. Nu mai știu exact cum o cheamă pe doamnă. I-am spus exact că am avut curentul oprit. Exact detaliul care a fost. Că a venit Distrigazul, mi-a oprit gazul și atunci vreau să fac verificarea instalației de gaz. Mă întreabă doamna câte apartamente sunt pe scară. I-am spus că sunt 54 de apartamente, că ne costă 55 de lei de apartament. Și am zis ok, dacă vă hotărâi să faceți contractul, îmi trimiteți datele asociației. M-am dus acasă, i-am trimis pe mail, pe WhatsApp datele asociației cu tot ce era necesar, a întocmit un contract, mi l-a trimis, este vorba de 2970, am întrebat-o dacă pot să plătesc în două rate. Da, o rată pot să o plătesc pe 16-a, 10-a 2025, în ziua de joi, 1485, și încă o rată pe 16 a 11 a 2025 cu diferența de 1485. Asta a fost toată discuția. Dânsa mi-a făcut contractul, mi l-a trimis pe email și mi-a zis să îl semnez.

Paraschiva Popa: Între timp, i-am dat doamnei mesaj, dacă nu pot să semnez electronic, pot să-l printez și să semnez olograf? Și a zis că da, se poate. Atunci am luat contractul, l-am trimis fiului meu după mail, de la băiat am trimis către firma de printare, m-am dus, am scos contractul de la printare, am venit acasă, am pus ștampila asociației, semnătura și le-am trimis doar partea aceasta.

Mihai Marian: Da, partea cu semnătura și ștampila.

Paraschiva Popa: Am întrebat-o pe doamna, este ok, este nevoie să le trimit și pe celelalte? Și a zis că nu, este suficient. Și am zis ok, vă mulțumesc frumos, vă rog să trimiteți băieții. Da doamnă, în jurul orei 5 băieții sunt la dumneavoastră. Ok, vă mulțumesc. Deci asta a fost până am încheiat contractul. Deci asta am vorbit cu dânsa la telefon. I-am trimis contractul, l-am semnat și am așteptat să vină băieții. Și în tot acest timp, mirosul nu a...

Mihai Marian: Era.

Paraschiva Popa: Tocmai. Persista. Persista pentru că toți veneau, măi, gaz oprit. Dar ce miroase? De ce miroase în bloc? De ce miroase? Dar fumul dispăruse. Gazul erau oprit și atunci cum? Fumul nu mai exista, dar mirosul persista dacă gazul era oprit.

Spuneți-mi dumneavoastră de unde era mirosul acela puternic, de noi nu puteam să stăm în bloc. Explicați-mi. Am așteptat să vină băieții, pentru că așa mi s-a recomandat. Dar menționat pentru că este specificat în contract verificare, instalație, gaz, eveniment, gaz oprit.

„Au venit băieții. Unul blond, rotunjor, nu gras, plinulț. Și un băiat în jur de 25-26 de ani brunețel. Între timp, băiatul brunet s-a dus și a deschis gazul”

Da, este primul paragraf din contract. Pentru așa ceva trebuia să vină. Să verifice de unde este scurgerea. Au venit băieții.

Unul blond, rotunjor, nu gras, plinulț. Și un băiat în jur de 25-26 de ani brunețel, cu un cioc, tot tanar. Iau băiatul, intru cu băiatul blond în scară, avea un aparat puțin mai mare ca telefonul acesta. Deci vă dați seama, gazul era oprit și în momentul când au intrat ei cu aparatul, atunci piuia. Da? Aparatul lor.

Mihai Marian: Deci la ora 5 după amiază. Și am zis, stai puțin, de ce piuie și acum?

Mi-a zis că probabil a mai rămas miros, ca asta detectează orice... Va dați seama că eu nu am de unde să știu, ca nu sunt în măsură să... Ies afara cu cel blond. Între timp, băiatul brunet s-a dus și a deschis gazul. Ca i-a zis, hai să deschidem gazul. Gazul este oprit. „Păi și acolo?” și e deschis de acolo, mi-a arătat, nu știu cu ce a deschis.

Paraschiva Popa: Și am zis ok, haideți să verificăm gazul la un aragaz cu contor separat, contorizare separată și un aragaz de la paușal.

Sergiu Cora: Aici o paranteză, până ați verificat gazul, deci unul s-a dus în spate undeva și l-a deschis, acolo de unde îl închisese.

Paraschiva Popa: Nu, când să verific aragazul. Când am verificat, când am intrat în bloc cu cel blond, să verificăm mirosul, să vadă, da, celălalt s-a dus și a dat drumul la...

Sergiu Cora.: A dat drumul de acolo de unde l-a închis Distrigaz.

Paraschiva Popa: De unde a deschis... Vă dați seama, pentru că dacă nouă ne deschidea decât de sus, de unde am închis noi, nu avea cum, pentru că era sigiliu pus la... Nu avea cum, pentru că branșamentul principal acolo era.

Mihai Marian: Ok, ca să înțelegem. Noi n-am știut că mai există încă un regulator de gaze care este între bloc și liceu. E o cutie acolo, nu știm noi ce e acolo.

Paraschiva Popa: De-aia tot insistam când îmi spunea domnul de la Distrigaz că am oprit gazul. Dom'le, n-ai oprit dumneata gazul, gazul a fost oprit de către noi. Ne știind că acolo există un branșament de gaze. Nu aveam de unde să știu.

Pentru că nu am avut probleme. Vă dați seama, locuim în blocul acela din 81, de 45 de ani. Acolo am copilărit. Acolo mi-am crescut copiii. Acolo este viața noastră. Nu am avut probleme până în momentul ăsta.

De așa ceva, de scurgeri de gaz, de absolut nimic. De menționat că nouă ne-a făcut, ne-a reabilitat blocul cam în 2022-2023. Și țeava practic de la Distrigaz au fost și ne-au scos-o mai în afară, pentru că e încărcat cu polistiren.

Atunci când ne-au pus să verificăm gazul, având contor separat eu, l-am pus pe soțul, era în ușă, era cu ușa deschisă și am zis te rog frumos, verifică tu puțin aragazul. A dat drumul la aragaz, flacăra roșie și i-a zis, dar i-a întrebat pe băieții aceia, de ce flacăra roșie? eu din câte știu, flacăra de la aragaz trebuie să fie albastră? De ce este roșie, un roșu, portocaliu, ceva de genul? Și a zis că sunt pierderi acumulate, aer probabil, din cauza asta este flacăra roșie. Ok, a oprit gazul, a oprit aragazul soțul. Între timp a coborât, am zis hai să verificăm și la paușal.

A intrat o femeie și am zis Tatiana, te rog, poți să verifici tu, te rog frumos, de la apartamentul 63 dacă ai gaz. S-a dus femeia, a prins aragazul, avea gaz. Deci s-a verificat, era gaz.

Băieții mi-au spus că trebuie să băgăm valve, că nu avem, nu putem să vă facem, să vă dăm drumul la gaz, dacă nu punem valve, trebuie să punem valve, trebuie să punem senzori, trebuie să și vă costă, și e cam piperat, vă costă cam 500, nu, 500, 600, asta 55 la contract. Da, 500 de apartament. Și am zis, stați puțin, că până la urmă eu am avut contract pentru verificare, nici de cum pentru...

„Dar doamnă, dar la telefon nu mi-a spus că dumneavoastră nu aveți valve”. Eu le-am spus ce mă doare pe mine, nu de valve. Că aici e vorba de o pierdere de gaz, că mi s-a oprit gazul, nu mi s-a oprit că nu aveam valve. Mi s-a oprit că era o pierdere de gaz.

Paraschiva Popa: Dar procesul verbal este făcut pentru posibile pierderi de gaz. Nu lipsă valve, nu lipsă senzori. Și atunci doamna (de la firmă) a comunicat că trebuie să facem un contract pentru senzori, pentru valve și să dă drumul la gaz, începem procedura pentru a face contractul respectiv și a zis că în 2-3 săptămâni vine și ne pune senzorii valve și atunci se face verificarea și am zis, stați puțin, eu trebuie să fac contractul ăsta acum pentru că altfel nu putem să vă dăm drumul la gaz sau vă lăsăm și a doua zi îmi spuneți eu încep procedurile pentru contractul de senzori și a doua zi îmi spuneți ce ați hotărât. Dar îmi dați 1500 de lei pentru în seara asta.

Mihai Marian: Că m-am deplasat.

Paraschiva Popa: Exact, pentru 1500 de lei fără nicio verificare pentru că nu se făcea nicio verificare îmi dădea drumul la gaz și verificarea se făcea în momentul când îmi punea senzorii. Și am zis, stați puțin, că eu nu am luat legătura cu nicio firmă. Eu nu știu prețurile dumneavoastră. Eu nu am vorbit cu proprietarii. Eu am pensionari pe scară. De unde putem noi să vă dăm acum 200-300 de milioane? Nu avem banii aceștia.

Doamnă, dacă nu vă hotărâți, eu vă opresc gazul. Foarte bine, eu nu pot să fac așa ceva. Eu trebuie să vorbesc cu proprietarii.

Astăzi găsesc o firmă cu bani mai puțin sau mâine. Deci eu practic aveam o zi dată drumul la gaz doar să mă hotărăsc dacă pun valve și senzori sau nu.

Sergiu Cora: Dar atenție, deci ei practic au venit, vă cereau 1.500 de lei pentru simpla vizită.

Paraschiva Popa: Da, da, nu au făcut nicio verificare, nu au fost...

Sergiu Cora: Dar același timp erau dispuși să vă dea drumul la gaz până vă hotărâți.

Paraschiva Popa: Da, pentru ca să îmi pună valve și senzori și după aceea la 2-3 săptămâni să se facă verificarea la instalația respectivă.

Angajații firmei opresc gazul, după ce inițial l-au pornit

Paraschiva Popa: Aici tot miroase a gaz. Cum vă explicați voi chestia asta? Ei ce spuneau? Dădeau din numeri, doamnă, nu putem să facem nimic, vă oprim gazul. Foarte bine opriți gazul. Asta a fost tot cu ei. Și l-a oprit. Și l-a oprit, ne-am dus la branșament, atunci am văzut, atunci am văzut și eu nu știam și l-am întrebat de aici se oprește gazul? Și a zis da, eu nu știam, nu știam de atunci. Și când au plecat ei, am venit afară, i-am zis că era Ghita, era un vecin de la apartamentul 87, era soțul, și am zis uite măi, deci că nu am fost de acord să dau 1500 de lei să pot să fac contractul pentru senzor și pentru... Au închis gazul, nu i-a interesat și au plecat. De menționat că din ziua de când au plecat ei, de la ora 7 dimineața, de la 7 din data de 16 a 10-a până dimineața, data de 17, era un miros puternic de nu puteai să stai acolo.

Cu toate că am stat toată ziua, toată ziua cu ușile deschise, toată ziua. Dimineața mă întreabă soțul când mi-a dat telefon pe la 7.30, măi, dar totuși nu e în regulă, deci noi avem gazul oprit, dar e un miros pe scară de nu poți să stai.

La câteva minute mi-a dat domnul de la 103 apartament, măi, nu e, e ceva în neregulă. Am pus copiii să deschidă geamul, gazul nostru oprit și noi, mirosul în bloc de nu putem să stăm.

Mihai Marian: Am venit la 11 jumate seara de la serviciu, din greșeală în loc să apăs pe etajul 4, am apăsat pe 6. Când am coborât, m-am uitat bezmetic, zic bă, dar ce la ce etaj sunt? Zic, sunt la 6. Am luat-o pe scări. În momentul ăla piuia la etajul 6, piuia un senzor de gaz. Zic, bă, dar de ce? Nu am luat-o... Se simțea miros. Se simțea mirosul de gaz. Zic, bă, dar de ce? Și am luat-o pe scări, m-am dus acasă, prima chestie când am intrat, zic, hai să dau și eu drumul la gaz să văd dacă-s gaze. Nu erau gaze. Eu am și electrovalvă și senzor în apartament.

Paraschiva Popa: Deci eu nu știam.

Mihai Marian: Eu am contoar de gaze separat, am electrovalvă, am senzor. Gazul era oprit.

Paraschiva Popa: Deci, verificat contor de gaz separat.

Paraschiva Popa: Deci, verificat. Clar era oprit gazul.

Mihai Marian: Dar senzorul meu, fiind pe partea opusă, n-a detectat miros de gaz la mine în casă. Mirosul de gaz, senzorii care l-au detectat, pe aripa unde s-a produs explozia. Acolo, apartamentul 69, apartamentul 70, apartamentul de la etajul 5, de la 6, acolo senzorul piuia.

Sergiu Cora: Da, cu asta am închis ziua. A doua zi, de dimineață acum.

Paraschiva Popa: A doua zi dimineață, pe la ora, în jurul orei 8, 7 și ceva, îmi dă vecina de la apartamentul 59, știi ceva de gaze când se dă drumul la gaze? I-am zis pot să te sun și am zis, Marinela, când știi tu, știu și eu. Ne-a spus să punem valve, să punem senzori, o să contactăm o firmă, să vedem unde, să vedem prețurile care sunt, vorbim toți și atunci femeia mi-a spus, eu sunt dispusă să dau 500, Marinela, crezi că eu nu sunt dispusă să dau doar să fim în siguranță. Deci verificați și la paușal, însă este la paușal și nu avea gaz. Și nici la contor nu avea gaz.

Mihai Marian: Dar nici dimineață eu la 7.30 am plecat de acasă, am vrut să-mi fac un ceai și nu era gaz.

Paraschiva Popa: Deci gaz verificat. Nu știam de contorizat, nu știam. Dar de paușal știam că am vorbit cu ea. Am zis, băi, dacă tot miroase. Am primit telefonul și de la soț. Am primit telefon și de la Ghiță. Hai să pun mâna pe telefon. Am făcut o sesizare. Mi-a răspuns domnul de la... Asta a fost a doua persoană care făcea sesizare dimineața aia, că o făcuse și domnul Ghiță. Între timp, o făcuse și Ghiță. Ghița a făcut...

Mihai Marian: Înainte.

Paraschiva Popa: Înainte, cu o doamnă a vorbit la telefon, eu am vorbit cu un domn. Mi-am dat două sesizări la Distrigaz.

Mihai Marian: De la șapte jumate.

Paraschiva Popa: Cam opt. Opt și ceva, în jurul orei, nu știu exact ora, dar am apelurile în telefon. Vorbesc cu respectivul, mă recomandă, îi spun că sunt, îmi cer scuze, avem... Da, doamnă, știu, a mai fost o reclamație făcută din blocul 33, din blocul 33, dar apartamentul 33 nu mai știu, dar pe nume Șişu. Și am zis, domne, stai puțin, că eu nu sunt din blocul 33, nu mai știu, dar pe nume Șişu și am zis, doamne, stai puțin, că eu nu sunt din blocul 33, eu sunt din blocul 32.

I-am spus, Ghiță, am făcut și eu sesizare. Vorbeam cu el la telefon, am văzut mașina de Distrigaz și am zis, Ghiță, te rog, închide tu telefonul, că uite, mașina de Distrigaz, mă duc să vorbesc cu era același băiat care venise cu o zi înainte, pe data de 16. Mi-am luat repede ceva haine pe mine, am închis și m-am dus în blocul 33. Cât m-am dus eu acolo, domnul deja urcase unde făcuse sesizare la etajul 3. Când am intrat în bloc la parter, era o echipă de la firme de gaz, de la Energoinstal, din câte am văzut pe salopetele lor, și administratora blocului 33. Au avut și ei sigiliu pus între timp, am aflat de la un domn, care ne repară mașini frigidere.

Mihai Marian: Care a intrat cu el la subsol.

Mihai Marian: La subsolul de la blocul 33. De la blocul 33. Nu de la blocul nostru.

Paraschiva Popa: Și a zis, nici noi nu avem gaze. Atunci am aflat că nici ei nu au gaze. Bineînțeles de la operator când mi-a spus că și la blocul 33 s-a făcut sesizare. Atenție, tot înainte să fac eu. Deci el a făcut prima dată blocul 33. Între timp am făcut și eu imediat după blocul 33. Cât am stat, am intrat în bloc, am vorbit cu doamna administrator. Unde este domnul de la distrigaz? Dânsa nu știa, probabil nu a observat când a intrat dânsul în lift. Și am zis, păi da, i-a confirmat băieții de la distrigaz, a luat liftul, a urcat la etajul 3. Am coborât și am zis, măi, nu e posibil. Deci eu nu am gaz. Gazul meu este oprit de la ora 7 de ieri și eu tot am miros de nu pot să stau în bloc. Să coboare, să meargă cu mine. Coboară din lift și am zis, cum pute să mi-e explicați dumneavoastră, mi-a spus mi-ați închis gazul, mi-a spus sigiliu. Am intrat cu el în bloc. A început să piuiera aparatul spre subsol, deci nu mai, nu doamnă, deci nu, aici nu este miros de gaz, aici este miros de monoxid de carbon.

„Eram atunci la branșament cu domnul respectiv, era la sigilul, se uita la supapă. În momentul când domnul se uita la supapă, eram și eu lângă el, mă uitam, am auzit o bubuitură"

Monoxid de carbon. A ieșit afară. Ne ducem spre branșament, se uită la branșament, a nu aici e sigiliu oprit, sigiliu rupt. Mi-am adus aminte când între timp cât mergeam cu el și am zis, am chemat și firma să fac verificare pentru instalație și nu au fost de acord să facă verificare, că nu am valve, nu am senzori, n-am vrut să fac contractul pentru senzori. A zis că după două, trei săptămâni îmi face verificarea când îmi montează senzorii și domnul de la Distrigaz, păi da, deși de la Distrigaz să zică da, 2-3 săptămâni aștepta să mi se facă verificarea când mi se pun senzorii cu gazul pornit între timp.

Pentru că dacă eu acceptam în data de 16 a 10 să dau drumul la gaz, probabil era mult mai mult. Eu așa consider. Ne-am dus spre branșament. S-a plecat și nu că a ajuns după sau în timpul exploziei sau cum s-a vehiculat, nu.

Eram atunci la branșament cu domnul respectiv, era la sigilul, se uita la supapă. În momentul când domnul se uita la supapă, eram și eu lângă el, mă uitam, am auzit o bubuitură, deci nu pot să vă descriu în cuvinte ce bubuitură puternică, n-am trăit în viața vieților mele așa ceva. Am apucat decât să ridic capul sus. A început undeva să cadă. Doamne, ce perete ce era!

A prins un domn îmbrăcat într-o ceacă gri, nu mai știu exact cum era. L-am lăsat acolo, am fugit. Deci am fugit, mă uitam în spate, țipa lumea, sunați la 112.

Am sunat la 112, mi s-a spus, știm de situație. După aceea i-am spus soțului, i-am dat telefon, i-am spus, vină repede acasă, că a explodat blocul. Cum îmi zicea la telefon, i-am închis, n-am mai putut să vorbesc cu el la telefon.

A sunat între timp telefonul și spune, vecina de la 100, de la etajul 7, fetița a fost operată. E risc mare, probabil, să rămână în scaun cu rotile. Fata de 17 ani.

Îmi striga la telefon, Paula, te rog, Paula, salvează fata. N-am mai știut, n-am mai contat că mă duc pe scări până la etajul 7. M-am dus să salvez fetița aia când am ajuns la etajul 6.

Nu mai știam ce-i acolo și m-am uitat ce etaj sunt aici. Era horror. Horror! Nu știu cum să-i explic.

„Din prima zi Distrigaz, pompieri, Enel, trebuia să ne evacueze. Fiind un miros așa puternic. Sau să asigure perimetrul, nu să plece de la locul faptei”

Paraschiva Popa: Tot. Tot s-a dus tot. Doar că nu am pus valve și senzori. Nenorocitul de contract era făcut! Ce puteam să fac eu? Ce puteam?

Mihai Marian: Din prima zi Distrigaz, pompieri, Enel, trebuia să ne evacueze. Fiind un miros așa puternic. Sau să asigure perimetrul, nu să plece de la locul faptei. Deci toți au plecat și au luat mâinile. Toți ne trimeteau către alții, alții, ca să plătim, să facem ceea ce trebuie și nu s-a făcut nimic. Toți vor banii, fără să facă ceva concret.

Paraschiva Popa: Ăsta a fost tot filmul groazei, ăsta a fost tot adevărul, tot ce am putut să fac omenește cu toți proprietarii acolo, apartamentelor. Unii dintre proprietari. Erau mulți acolo. Mulți nu știam încotro s-o luăm. Nu unu, nu doi. Toți eram disperați.

Mihai Marian: Cine n-a fost implicat, nu știe. Cine n-a fost la subsol. Deci, emanația de gaze a plecat de la subsol. Deci, să se verifice conductele de gaze din pământ, să se verifice instalația electrică din pământ, scurt circuitul din pământ, poate să fie afectat conducta de gaze. Deci acolo sunt două chestii care se bat cap în cap. Deci gazul era oprit. De ce mirosul de ce mirosul de ebonită? Eu am lucrat în pompieri și mirosurile astea le știu.

Mihai Marian: De ce acum Distrigaz împreună cu Enelul sapă între cele două blocuri? De ce la ora 19 și 10? De ce pentru că avem aici o filmare.

Paraschiva Popa: De ce? De ce sapă? De ce pe întuneric? Noi nu putem să ne luăm lucrurile, nu putem să intrăm în casă, nu putem să ne luăm nimic, munca noastră de toată viața.

Mihai Marian: Să mușamalizează treaba? Deci, o învinuiește pe femeia asta. Femeia asta n-a dat drumul la niciun gaz. Încearcă să mușamalizeze cei care sunt în măsură, care erau în măsură să iau decizii. Distrigaz, Enel, pompieri. Sunt trei instituții care s-au perindat pe acolo și n-au luat nicio măsură concretă.

Mihai Marian: Vinovați sunt Distrigaz, Enel, poate și pompieri în măsura în care trebuia să asigure perimetrul. Nu acuzăm pe nimeni, dar vrem să se verifice, nu să se mușamalizeze, să se arunce vina pe un om care și-a făcut datoria, care eu n-aveam niciun interes să mă duc, puteam să fiu și eu acolo de la gazul ăla, puteam să leșin la subsol.

Paraschiva Popa: Tot se vânează sigiliul. Dacă noi am luat măsurile, primul nostru instinct, să oprim gazul, cine era nebun să dea drumul la gaz?