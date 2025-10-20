Mărturiile cutremurătoare ale familiei gravidei moarte în explozia din Rahova: „Mi-a spus: «Miroase a gaze». Era lângă fratele ei”

În urma tragediei din Sectorul 5 al Capitalei, 3 oameni au murit, iar alţi 20 au fost răniţi. Sursa foto: captură Antena 3 CNN & Facebook/Info Trafic România

Familia tinerei însărcinate, care şi-a pierdut viaţa în urma exploziei din Rahova, a ajuns luni după-amiaza la Institutul de Medicină Legală "Mina Minovici" din Bucureşti ca să îi ridice trupul neînsufleţit. Mirela Stanciu le-a spus cu o zi înainte de tragedie că miroase puternic a gaze în bloc, iar unuia dintre apropiaţi i-a mărturisit cu o seară înainte de deflagraţie: "Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc". Cu lacrimi în ochi, bunica tinerei a dezvăluit pentru Antena 3 CNN ultimele clipe de viaţă ale acesteia. Femeia a aflat de la fratele Mirelei că ei erau împreună în momentul în care a avut loc explozia devastatoare care a ucis-o pe ea, dar şi alte două femei. Între timp, astăzi, a fost găsit sigiliul rupt, iar cercetările continuă la blocul morţii. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Mirela Stanciu, mărturisire şocantă înainte de explozie

Potrivit declaraţiilor făcute de mama Mirelei Stanciu, tânăra însăcinată în şapte luni care a murit în urma exploziei din Sectorul 5, şi-a prevestit moartea. Femeia a povestit cu vocea tremurândă că fiica ei i-a trimis un mesaj unei cunoştinţe pe care a rugat-o să o sune a doua zi ca să afle dacă se mai trezeşte şi multor apropiaţi le-a spus că în tot blocul se simte un puternic miros de gaze.

"Nu ştiu dacă cineva a făcut ceva, nu ştiu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic! Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să îşi facă un ceai, am o conversaţie împreună cu o cunoştinţă, unde seara îi spune: «Miroase foarte tare a gaz în bloc şi nu ştiu cum o fi până mâine dimineaţă. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc». Este suficient", a mărturisit mama Mirelei Stanciu pentru Antena 3 CNN.

Însărcinată în ultimul trimestru, tânăra a trimis joi seara ultima poza către familie.

"Mi-a spus: «Miroase a gaze». Joi seara mi-a trimis şi poză", a povestit bunica Mirelei Stanciu pentru Antena 3 CNN în timp ce lacrimile îi curgeau încontinuu.

Întrebată când au mai fost în trecut probleme cu gazele, femeia a mărturisit: "Nu ştiu, în urmă cu vreo trei luni sau două luni şi ceva. La fel: spunea că miroase a gaze şi a chemat fata pe cineva, de s-a uitat la aragaz. (...). S-a uitat, dar n-a fost o scurgere la noi. Atunci i s-a părut că miroase a gaze numai în casă la ea, dar cred că mirosea peste tot".

Răzvan Stanciu a rememorat filmul exploziei din Rahova

În vârstă de 17 ani, Răzvan Stanciu le-a povestit membrilor familiei că, în momentul în care a avut loc explozia de vineri dimineaţa din cartierul bucureştean Rahova, el se afla lângă sora lui, Mirela.

"Băiatul... ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia». Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete şi s-a trezit în aer. Cum «în aer», nu ştiu să vă spun mai multe", a mai spus plângând bunica tinerei gravide care şi-a pierdut viaţa în urma deflagraţiei puternice.

Femeia a mai mărturisit că nepotul ei se plânge că are dureri de spate şi a fost externat de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" în urmă cu două zile.

"Spune că-l doare rău spatele, este acasă, l-a dat acasă sâmbătă, de la spital, dar acum nu ştiu. La Buturugeni stăm acum, deocamdată, până îngropăm fetiţa", a mai declarat bunica Mirelei Stanciu pentru Antena 3 CNN.

Mirela Stanciu, una dintre victimele exploziei din Rahova, va fi înmormântată în Malu Spart, un sat ce aparține orașului Bolintin-Vale din județul Giurgiu.