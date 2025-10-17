Momentul exploziei din Rahova a fost surprins de camerele de supraveghere. Cum arată acum blocul în care au murit trei oameni

Trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite, după ce etajul șase al unui bloc din Calea Rahovei din București s-a prăbușit peste etajul cinci în urma unei explozii puternice. Foto:colaj Antena 3 CNN

Camerele de supraveghere din apropierea blocului din București în care a avut loc o explozie puternică vineri dimineață au surprins momentul deflagrației. Prima dată se aude bubuitura puternică, apoi pământul se cutremură și din bloc încep să cadă bucăți. Trei oameni care erau pe stradă în acel moment sunt vizbili speriați și șocați de ce au simțit. INFP a transmis anterior că explozia a avut puterea unui cutremur.

Explozia a avut loc în jurul orei 09:07, vineri dimineață. Momentul teribil a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În clipul de mai jos sunt imagini de pe o stradă de lângă bloc și dintr-un magazin. Atenție, pot avea un puternic impact emoțional!

În mijlocul blocului se află acum un crater uriaș, iar clădirea este în pericol să se prăbușească:

Trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite, după ce etajul șase al unui bloc din Calea Rahovei din București s-a prăbușit peste etajul cinci în urma unei explozii puternice. Una dintre victime, o femeie însărcinată de 24 de ani, a fost găsită sub o placă de beton. Deflagrația a fost atât de puternică încât un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei în blocul vecin.

Locatarii descriu clipe de groază: „Am ieșit singură cu copiii”

Mulți locatari se aflau în apartamentele lor când a avut loc explozia. Oamenii spun că mai întâi au auzit bubuitura, apoi s-a cutremurat pământul cu ei. O femeie a povestit pentru Antena 3 CNN că deflagrația i-a smuls efectiv ușa de la intrare care a venit peste ea și nepoții ei.

„Ușa de la intrare ne-a venit în cap. Geamurile de la balcon sparte. Dezastru. Am ieșit singură cu copiii”, a spus ea.

„Azi dimineață când am plecat la serviciu, pe hol era același miros de gaz. Într-o jumătate de oră deja s-a produs explozia. Nu eram acasă eu. Rămăsese soția. Noi suntem pe același palier pe care a fost explozia. Este în regulă, dar apartamentul e distrus”, a spus un bărbat.

„Dintr-o dată am auzit o bubuitură, m-am speriat foarte rău, m-am panicat, mami, mami ce se întâmplă. M-am speriat îngrozitor, am luat fetița, am ieșit. Mi-e foarte frică”, a descris clipele de groază o altă femeie.

Oamenii au reclamat, de asemenea, că erau scurgeri de gaze în bloc încă de joi. Locatarii spun că au sesizat Distrigaz, iar gazele au fost oprite.

Poliția ia în calcul o „mână criminală”

Un dosar penal pentru distrugere din culpă a fost deschis după explozia din blocul din București. Polițiștii din cadrul DGPMB, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fac cercetări în cauză pentru stabilirea situației de fapt. Cel mai probabil, spun autoritățile, explozia a avut loc ca urmare a unei acumulări de gaze.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii anchetează ipoteza conform căreia un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost a fost oprită de Distrigaz.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, de asemenea, că există informații că cineva a pornit alimentarea cu gaze.

„Avem această informație că au fost echipe de la gaz aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe asta urmează să declare cei de la gaz, dacă au făcut verificările”, a spus șeful DSU.

Întrebat atunci cum a fost posibilă explozia, dacă alimentarea a fost oprită, Raed Arafat a răspuns: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem.”

Ce spune Distrigaz

Distrigaz a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de siguranță joi dimineață. Tot atunci, echipa Distrigaz a sigilat robinetul de branșament.

Compania a adăugat că, vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou la numărul de urgențe al Distrigaz Sud Rețele prezența unui miros puternic de gaze în bloc. O echipă a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul de intervenție a constatat că sigiliul era rupt.

Așadar, potrivit Distrigaz:

16 octombrie, ora 07:08: locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc

locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc 16 octombrie, ora 09:18: echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul

echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul 17 octombrie, ora 08:44: locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc

locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc 17 octombrie, în jurul orei 09:00: are loc explozia, echipa de la Distrigaz ajunge la fața locului chiar atunci și la scurt timp constată că sigiliul instalat cu o zi înainte era rupt

A existat, de asemenea, joi dimineață, și un apel la 112 în care un locatar semnala prezența puternică a mirosului de gaze în bloc.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, președintele ANRE, George Niculescu, a transmis că a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele.

„Într-adevăr informațiile pe care le-am făcut publice sunt de la operatorul de distribuție. Cronologia urmează să fie stabilită și de echipele din teren. AM dispus efectuarea unui control cu privire la modalitatea în care s-a intervenit de către cei de la Distrigaz în această situație precum și firma sau firmele care aveau obligația să facă evaluarea periodică a instalațiilor”, a spus Niculescu.