Specialiștii au avertizat, după explozia din Rahova: "Oricine aflat la o distanţă mai mică de 12 metri de zona afectată e în pericol"

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS) a explicat de ce blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri. "Elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă", au transmis, pe Facebook, specialiştii în construcţii.

"Blocul are structură din panouri prefabricate. La cele două etaje rămase în consolă după explozie, panourile care atârnă au legături ce pot ceda în orice moment.

Elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă. Orice persoană afltă la o distanţă mai mică de 12 metri de zona afectată e în pericol.

Insistăm asupra faptului că inclusiv personalul de intervenţie trebuie să dea dovadă de precauţie sporită. Şi este esenţial ca publicul să respecte perimetrele de siguranţă stabilite la faţa locului.

Experții tehnici atestați din cadrul AICPS sunt la dispoziția autorităților pentru a determina măsurile tehnice adecvate de siguranță și intervenție", a postat Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

Şi Arafat a avertizat

"Echipele rămân acolo până se termină operațiunile de căutare salvare. Oamenii se evite zona respectivă chiar dacă locuiesc acolo. Ştim că sunt persoane care au maşini parcate lângă blocul afectat, ştim că persoanele care au fost evacuate au mute acte în casele lor.

Aici colegii lucrează şi cei de la Evidenţa Populației lucrează pentru a face noi documente pentru cei care nu mai pot intra în casele lor", a declarat Raed Arafat.

Ilie Bolojan : Blocul în care s-a produs explozia va fi demolat

Premierul României a spus, vineri, după ce o explozie distrus două etaje dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, că, "foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat".

El a afirmat, la Radio România Actualităţi, că dacă blocul poate fi reabilitat, "vom folosi programele Ministerului Dezvoltării", iar dacă va trebui demolat "trebuie să vedem care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc".