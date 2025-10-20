A fost găsit sigiliul rupt de la blocul groazei. Locatarii acuză firma autorizată de ANRE că l-a rupt, după ce Distrigaz oprise gazul

Anchetatorii au găsit sigiliul rupt de la blocul care a sărit în aer, vineri. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sigiliul a fost găsit printre dărâmături și a fost dus la secția de poliție. Administratoarea blocului a declarat, duminică, că o firmă autorizată de ANRE, chemată pentru a rezolva problemele semnalate de locatari, a rupt sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de explozie.
„Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt. Mirosea foarte puternic a gaz. Noi am oprit gazele din data de 16 octombrie, la ora 7:00”, a declarat ea. Întrebată de ce a fost rupt sigiliul de la cei de la firma respectivă, ea a răspuns - „Nu știu, întrebați-i pe ei”.
Antena 3 CNN a reușit să obțină, în exclusivitate, contractul pe care asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat îl avea cu firma de verificări specializată. Deși reprezentanții firmei au spus că nu au semnat un contract cu administratoarea blocului, dovada fizică a existenței acestei contract a fost obținută de jurnaliștii Antena 3 CNN.
În contract se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.
Firul evenimentelor, potrivit Distrigaz
Distrigaz a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de siguranță, joi dimineață. Tot atunci, echipa Distrigaz a sigilat robinetul de branșament. Compania a adăugat că, vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou la numărul de urgențe al Distrigaz Sud Rețele prezența unui miros puternic de gaze în bloc. O echipă a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul de intervenție a constatat că sigiliul era rupt.
Așadar, potrivit Distrigaz:
- 16 octombrie, ora 07:08: locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc
- 16 octombrie, ora 09:18: echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul
- 17 octombrie, ora 08:44: locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc
- 17 octombrie, în jurul orei 09:00: are loc explozia, echipa de la Distrigaz ajunge la fața locului chiar atunci și la scurt timp constată că sigiliul instalat cu o zi înainte era rupt