Răsturnare de situație în dosarul exploziei din Rahova. Blocul avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul

În contract se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”. Foto: Antena 3 CNN.

Antena 3 CNN a reușit să obțină, în exclusivitate, contractul pe care asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat îl avea cu firma de verificări specializată. Deși reprezentanții firmei au spus că nu au semnat un contract cu administratoarea blocului, dovada fizică a existenței acestei contract a fost obținută de jurnaliștii Antena 3 CNN.

În contract se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.

Valoarea serviciului prestat era de 2.970 de lei. Pe ultimul rând al contractului, se specifică clar și faptul că „intră în vigoare la data semnării”. Data semnării este 16.10 2025, adică ziua de joi, cu o zi înainte de explozie.

Administratoarea blocului, audiată la Parchet

Time de aproximativ cinci ore și jumătate a stat în fața anchetatorilor femeia care administrează blocul unde a avut loc această tragedie, la Parchetul București. Ea are calitatea de martor în dosar, iar acum se fac doar cercetări in rem – ceea ce înseamnă că se cercetează faptele, nu persoanele.

Este pentru a doua oară când ea a ajuns în fața anchetatorilor. Ea a mai fost audiată și vineri. Aproximativ 30 de persoane au fost audiate în total, iar audierile continuă și mâine. Înainte să intre la audieri, femeia a declarat că acel sigiliu pus de Distrigaz, sigiliul care arăta că au fost oprite gazele, a fost rupt de firma specializată care ar fi trebuit să facă verificările și reparațiile.

Între timp, cercetările la fața locului sunt greoaie pentru că există în continuare pericolul prăbușirii blocului. În paralel, există și un control ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – controlează cum a intervenit Distrigaz și cine sunt aceste firme speciaizate care au acționat în zonă.

Administratoarea a spus că sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma specializată chemată să rezolve problema, nu de locatari.

„Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt. Mirosea foarte puternic a gaz. Noi am oprit gazele din data de 16 octombrie, la ora 7:00”, a declarat ea. Întrebată de ce a fost rupt sigiliul de la cei de la firma respectivă, ea a răspuns - „Nu știu, întrebați-i pe ei”.

Firul evenimentelor, potrivit Distrigaz

Distrigaz a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de siguranță, joi dimineață. Tot atunci, echipa Distrigaz a sigilat robinetul de branșament. Compania a adăugat că, vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou la numărul de urgențe al Distrigaz Sud Rețele prezența unui miros puternic de gaze în bloc. O echipă a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul de intervenție a constatat că sigiliul era rupt.

Așadar, potrivit Distrigaz: