Administratoarea blocului din Rahova a fost audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”

Sursa foto: Profimedia Images

Administratoarea blocului din Rahova care a explodat în dimineața zilei de vineri a fost audiată din nou la Parchetul Curții de Apel București, duminică. Ea spus că sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma specializată chemată să rezolve problema, nu de locatari.

„Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt. Mirosea foarte puternic a gaz. Noi am oprit gazele din data de 16 octombrie, la ora 7:00”, a declarat ea. Întrebată de ce a fost rupt sigiliul de la cei de la firma respectivă, ea a răspuns - „Nu știu, întrebați-i pe ei”.

Firul evenimentelor, potrivit Distrigaz

Distrigaz a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de siguranță, joi dimineață. Tot atunci, echipa Distrigaz a sigilat robinetul de branșament. Compania a adăugat că, vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou la numărul de urgențe al Distrigaz Sud Rețele prezența unui miros puternic de gaze în bloc. O echipă a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul de intervenție a constatat că sigiliul era rupt.

Așadar, potrivit Distrigaz:

16 octombrie, ora 07:08: locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc

16 octombrie, ora 09:18: echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul

17 octombrie, ora 08:44: locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc

17 octombrie, în jurul orei 09:00: are loc explozia, echipa de la Distrigaz ajunge la fața locului chiar atunci și la scurt timp constată că sigiliul instalat cu o zi înainte era rupt

ISC cere blocarea accesului în zona blocului din Rahova și demolarea etajelor superioare: „E o zonă cu risc ridicat de prăbușire”

Inspectoratul de Stat în Construcţii propune, în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovei, interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă.

Având în vedere gradul de avariere al structurii de rezistenţă la nivelul etajelor 4, 5, 6 şi 7, pericolul de prăbuşire a unor elemente structurale dislocate cu posibilitatea de generare a unei prăbuşiri extinse faţă de zona avariată, ISC anunță că ar trebui luate următoarele măsuri, cu acceptul reprezentanţilor procuraturii: Interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, cu ajutorul unui excavator cu brat lung echipat cu foarfecă hidraulică.

„Se va acţiona astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbuşiri ale unor componente de dimensiuni mari”, se precizează în raportul ISC.

Inspectorarul mai transmite că, pentru a preveni prăbuşirea etajelor inferioare ca urmarea a unor căderi necontrolate a unor părţi de construcţii de mari dimensiuni rezultate în cadrul procesului de demolare, se recomandă instalarea unor popi de siguranţă în cadrul etajelor inferioare, de la nivelul fundaţiilor până sub planşeul de peste etaj 4.

„Instalarea acestor popi se va realiza de către persoane specializate pentru intervenţii în zone cu risc ridicat de prăbuşire”, precizează ISC.