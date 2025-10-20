Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”

O avocată, printre persoanele care au murit după explozia din Rahova. Sursa foto: captură Antena 3 CNN & Facebook/Info Trafic România

Unii dintre supravieţuitorii din blocul morţii din cartierul bucureştean Rahova acuză că nu au primit ajutor de la autorităţi. În timp ce un tânăr a povestit luni, în direct, la Antena 3 CNN, că nu a fost ajutat nici cu medicamentele de care este dependent şi că a fost nevoit să doarmă două nopţi în maşină, un altul este decis să dea în judecată autorităţile pentru că nu a primit ajutorul promis. Mai mult, potrivit declaraţiilor făcute de un tânăr supravieţuitor, la spital, i s-ar fi făcut analize superficiale, deşi, le-a spus medicilor că s-a lovit puternic la cap, după ce suflul deflagraţiei l-a proiectat în unul dintre caloriferele din casă. Între timp, la locul exploziei devastatoare de vineri se continuă cercetările, poliţiştii încearcă să intre în blocul distrus, iar sigiliul rupt a fost găsit.

Un tânăr care locuia la scara doi a blocului în care a avut loc explozia puternică de acum trei zile a povestit pentru Antena 3 CNN că a crezut că Bucureştiul este bombardat şi că România se află în război. Speriat, el a ieşit în pijamale din casă şi, ulterior, şi-a dat seama că, de fapt, s-a produs o altfel de tragedie.

"Ce să trăiesc?!? Şocul... un şoc, deci, nu ştiam pe unde să fug. Am ieşit, sunt singurul din faţa blocului care eram în pijamale. Am ieşit în pijamale, nu ştiam unde să fug, ce se întâmplă. Eu am crezut că e război, vreţi să vă mint?!? La cum s-a simţit şi cum m-a aruncat pe mine, direct în calorifer: cu coasta şi cu toate alea. Credeţi-mă, eu am crezut că e război. Deci, eu am ieşit de acolo şi am zis: «E război»", a declarat un supravieţuitor al tragediei de vineri, petrecută în Sectorul 5 al Capitalei.

El a mai spus că a filmat câteva scene care au avut loc după deflagraţie, până să vină poliţiştii şi a spus că stătea la etajul unu al blocului distrus de explozie.

"N-am apucat să iau nimic pe mine, m-am rugat ulterior de pompieri, de cineva, ca să mă bage în casă şi să pot să îmi iau un trening pe mine. Mi-am luat un trening pe mine, o geacă, adidaşii şi am stat trei zile aşa îmbrăcat. Nu a venit nimeni, nu ne-a ajutat nimeni, e o lipsă totală de respect faţă de noi, de victime.

Am reuşit să intru; după trei zile, am venit ieri, că am fost la spital, am venit ieri, am cerut şi eu un ajutor la modul: «Ce fac?». Nu aveam portofel ca să îmi iau... am cerut pastilele. În primul rând, pastilele mi le-am cerut. Aveam nevoie de Aspacardin, aveam nevoie de toate pastilele mele din casă, aveam nevoie de haine să mă schimb, că eram de două zile... Două zile am dormit în maşină. Două zile am dormit în maşină şi am martori că am dormit la piaţă, în maşină. Nu am primit ajutor de la absolut nimeni", a mai povestit tânărul.

Ulterior, el a mai făcut următoarele precizări: "Am venit aici şi am spus în felul următor: «Domne, am nevoie de ajutor, ajutaţi-mă» şi mi s-a spus: «Vreţi o apă?». Păi, mie mi-e foame, vreau să dorm, tu îmi spui: «Apă?».

(...). Am intrat acum, dar nu am văzut prea multe, că e întuneric (...). Gemurile sunt toate deschise cred că de la explozie, la fel şi uşile de la dulap. În bucătărie nu am putut să văd prea multe. La spital, când a auzit că sunt de la explozie, am fost tratat... stătea cu mâinile în şolduri, se uita la mine: «Ce ai păţit?». Uitaţi, asta asta, dar mă luau la mişto, «Vorbiţi prea mult» şi tot timpul încerca să-mi închidă gura. Nu mi s-au făcut toate analizele, am cerut să mi se facă investigaţii la cap, pentru că m-am lovit şi la cap, am cerut la umăr, am cerut la picior. Mi-a făcut doar la coaste, mi-a trecut nişte lezuni foarte mici, mi-a dat o reţetă (...)".

Un alt bărbat a spus, în direct, la Antena 3 CNN: "O să-i dăm în judecată, domne!", furios că nu a primit ajutor din partea autorităţilor.

Verificări cu drone şi nacele în blocul morţii din Rahova

"La faţa locului se fac cercetări, încearcă poliţiştii să intre în bloc. Până acum n-au reuşit să facă acest lucru fizic, ci doar cu ajutorul dronelor şi cu ajutorul camerelor care au fost montate pe acele nacele (...). Vom vedea cât va mai dura până când poliţiştii vor reuşi să intre în blocul de pe Calea Rahovei", a relatat Bogdan Borza, reporter Antena 3 CNN.

Victimele exploziei din Rahova