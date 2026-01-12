Vârsta de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile de informații va crește. Ministrul Apărării: „Se fac simulări”

Radu Miruță a precizat că până săptămâna viitoare va fi adoptat pachetul care prevede scăderea cheltuielilor cu salariile. Foto: Facebook/MApN

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni, la Antena 3 CNN, că până săptămâna viitoare va fi finalizat un proiect de lege privind creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MAI și MApN. Totodată vor fi vizați de această măsură și angajații din serviciile de informații, precum SRI sau SPP.

Întrebat dacă vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, Radu Miruță a răspuns:

“Se fac simulări. Poate nu până la 65 de ani. Poate până la 60, poate până la 55. Dar azi e până la 48”.

Ministrul Apărării a precizat că această decizie vine în contextul discuțiilor despre un nou pachet de măsuri privind scăderea deficitului bugetar care prevede scăderea bugetului pentru salarii la nivelul administrației centrale cu 10%.

“La MApN și la MAI este o chestiune mai specială. Avem 600 de km de graniță cu o țară care are război și nu poți să zici că reduci armata. La MApN se lucrează începând de astăzi până săptămâna viitoare la un proiect de lege împreună cu MAI pentru creșterea vârstei de pensionare. Ăsta este compromisul coaliției, să nu tai din salariu, din numărul de angajați, dar să contrinbui la efort prin creșterea vârstei de pensionare”.

Guvernul își va asuma răspunderea pentru un nou pachet de măsuri

Radu Miruță a precizat că până săptămâna viitoare va fi adoptat pachetul care prevede scăderea cheltuielilor cu salariile din administrația centrală. El a precizat că acesta nu prevede scăderea salariului de bază, ci că fiecare ministru va avea responsabilitatea să ia măsurile necesare care pot viza fie disponibilizări, fie tăieri de sporuri:

“Pentru că în anul 2026 începe strângerea de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administrație cu acele tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii și până nu trecem cumulul pensie-salariu, pentru că este o altă componentă care reduce din cheltuieli. Nu poți să ai pensie și salariu în același timp la stat.

Nu se taie salarii, este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce astfel încât să scadă bugetul cu 10% fără a tăia de la oameni. Unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. Săptămâna viitoare este provocarea să trecem acest pachet prin asumarea răspunderii guvernului”.

Ministrul Apărării a precizat că se va face o sesiune extraordinară pentru asumarea răspunderii. El a spus că la nivel de Guvern planul este ca joi să fie adoptat pachetul pe administrație.

Coaliția a decis reduceri de cheltuieli de 1,7 miliarde de lei

Amintim că în luna noiembrie, liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord în privința reformei administrației locale și centrale. Varianta pe care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și UDMR prevede o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei. În administrația locală vor fi reduse aproximativ 10% din posturile ocupate. De asemenea, în administrația centrală vor fi reduceri de 10% cu cheltuielile de personal.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a declarat atunci ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Bolojan a anunțat la începutul anului că reforma administrației locale ar urma să fie adoptată de Guvern chiar în luna ianuarie.

Prim-ministrul a spus că pe lângă reducerea cheltuielilor, reforma administrației va prevede și eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul pentru anul 2026, când România trebuie să ajungă la un deficit de 6,4% din PIB, ar putea fi adoptat în luna februarie, a mai precizat Bolojan.