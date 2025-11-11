Câți bugetari vor fi dați afară. Coaliția a ajuns la un acord. Cseke Attila: „Cheltuielile de personal vor fi cu 10% mai mici în 2026”

Coaliția a decis tăierile din administrație. Foto: gov.ro

Liderii Coaliției de guvernare au ajuns, marți, la un acord în privința reformei administrației locale și centrale. Potrivit surselor Antena 3 CNN, varianta la care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și UDMR prevede o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei. În administrația locală vor fi reduse aproximativ 10% din posturile ocupate. De asemenea, în administrația centrală vor fi reduceri de 10% cu cheltuielile de personal.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Proiectul final îl va face ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Iar economia la buget va fi de 1,7 miliarde de lei. De asemenea, Coaliția a decis să fie înființat un grup de lucru cerut de PSD pentru măsurile de relansare economică.

Câți bugetari vor fi dați afară

Potrivit deciziei din Coaliției, vor fi reduse 30% posturi totale (în care sunt și posturi vacante), dar nu mai mult de 20% efectiv ocupate, care înseamnă concedierea a aproximativ 10% dintre bugetarii din administrația locală.

„Nu toate UAT-urile vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt UAT-uri care trebuie să reducă doar posturi vacante pentru că organigrama nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, spune Cseke Attila.

Mai există și varianta reducerii de cheltuieli, care lasă la latitudinea primarilor și a șefilor de CJ să decidă dacă dau oameni afară sau reduc salariile. Măsura ar fi tranzitorie și poate fi aplicată doar anul viitor.

Aceasta variantă presupune o medie a salariului pe instituție și reducerea cheltuielilor cu personalul până la concordanța pe grilă (măsura este tranzitorie până la 1 ianuarie 2027, după care trebuie să rămână strict doar numarul de angajați conform grilei).

„Având în vedere și faptul că avem angajați cu sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, există o marjă de acțiune acolo unde autoritatea locală consideră că este necesar acest lucru”, spune ministrul Dezvolătării.

Sursele citate suțin că potrivit calculelor la din Coaliție reducerea de personal de 10% ar înseamnă concedierea a 13.000 de bugetari, însă numărul ar putea fi mai mic dacă se decide reducerea salariilor pentru încadrarea în reducerea de cheltuieli.