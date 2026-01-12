Vicepremier, despre tăierile de la bugetari: „În 2026 începe strângerea de curea din partea statului”. Cumulul pensie-salariu, interzis

Vicepremierul Radu Miruță. Foto: gov.ro

Ministrul Apărării și vicepremierul Radu Miruță a declarat luni, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că până săptămâna viitoare va fi adoptat pachetul care prevede scăderea cheltuielilor cu salariile din administrația centrală. El a precizat că acesta nu prevede scăderea salariului de bază, ci că fiecare ministru va avea responsabilitatea să ia măsurile necesare care pot fi disponibilizări sau tăieri de sporuri. Luni, premierul Ilie Bolojan a avut o discuție cu vicepremierii din Guvern pe aceste măsuri, PSD fiind de acord cu varianta asumării răspunderii până la finalul lunii, într-o sesiune extraordinară.

„Pentru că în anul 2026 începe strângerea de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administrație cu acele tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii și până nu trecem cumulul pensie-salariu, pentru că este o altă componentă care reduce din cheltuieli. Nu poți să ai pensie și salariu în același timp la stat.

Nu se taie salarii, este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce astfel încât să scadă bugetul cu 10% fără a tăia de la oameni. Unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. Săptămâna viitoare este provocarea să trecem acest pachet prin asumarea răspunderii guvernului”.

Vicepremierul a precizat că se va face o sesiune extraordinară pentru asumarea răspunderii. El a spus că la nivel de Guvern planul este ca joi să fie adoptat pachetul pe administrație.

Coaliția a decis reduceri de cheltuieli de 1,7 miliarde de lei

În luna noiembrie, liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord în privința reformei administrației locale și centrale. Varianta pe care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și UDMR prevede o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei. În administrația locală vor fi reduse aproximativ 10% din posturile ocupate, adică aproximativ 13.000 de posturi. De asemenea, în administrația centrală vor fi reduceri de 10% cu cheltuielile de personal.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a declarat atunci ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Bolojan a anunțat la începutul anului că reforma administrației locale ar urma să fie adoptată de Guvern chiar în luna ianuarie.

Prim-ministrul a spus că pe lângă reducerea cheltuielilor, reforma administrației va prevede și eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul pentru anul 2026, când România trebuie să ajungă la un deficit de 6,4% din PIB, ar putea fi adoptat în luna februarie, a mai precizat Bolojan.