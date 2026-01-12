Cazul James Leininger, cea mai celebră poveste documentată de reîncarnare: La doar doi ani, a început să viseze ce pățise în altă viață

James Leininger, dreapta, aviatorul James Huston Jr., stânga, și accidentul aviatic desenat de James în copilărie. Sursa foto: Colaj Netflix/ Jim B. Tucker, MD/ University of Virginia

Povestea lui James Leininger – un copil american care, începând de la vârsta de doar doi ani, a început să aibă coșmaruri intense și să ofere detalii surprinzător de exacte despre o viață anterioară – este considerată una dintre cele mai bine documentate și discutate relatări de memorie dintr-o posibilă existență trecută.

Știința nu a găsit încă o explicație clară pentru ce „amintiri” părea că are copilul, la o vârstă atât de fragedă. Cazul este studiat de cercetători de peste un deceniu și a generat atât admirație, cât și scepticism, potrivit Science Direct.

Amintiri precoce despre un pilot din Al Doilea Război Mondial

James Leininger s-a născut pe 10 aprilie 1998 și, potrivit părinților săi, în jurul vârstei de doi ani a început să aibă coșmaruri frecvente despre un accident de avion în flăcări, strigând deseori fraze ca „Airplane crash! Plane on fire! Little man can’t get out!”. (traducere: „Avion prăbușit! Avion în flăcări! Omulețul nu poate să iasă!”)

Mai mult, copilul a vorbit cu o precizie neobișnuită despre detalii tehnice ale aeronavelor din Al Doilea Război Mondial, a menționat numele unui avion de luptă (Corsair) și a declarat că zburase pe o navă denumită „Natoma” – care corespunde în realitate cu USS Natoma Bay, un portavion american din timpul războiului.

Aceste detalii se regăsesc și în raportul de caz publicat de Școala de Medicină din cadrul Universității Virginia din SUA.

Conexiune inexplicabilă cu un pilot real

Pe măsură ce părinții au investigat afirmațiile copilului, ei au descoperit că acestea corespundeau detaliilor biografice ale piloului american James M. Huston Jr., un aviator decedat în bătălia pentru Iwo Jima în 1945, al cărui avion fusese doborât în circumstanțe similare celor descrise de James.

Aspectul considerat de cercetători ca fiind important din punct de vedere științific este faptul că unele dintre declarațiile timpurii ale copilului au fost documentate înainte de a se ști identitatea pilotului Huston, inclusiv o înregistrare video cu declarațiile părinților care nu a fost niciodată difuzată public. Acest element reduce posibilitatea ca informațiile să fi fost învățate ulterior sau sugerate de familie.

Zeci de cazuri de copii care spun că își amintesc vieți trecute, documentate științific

Cazul a fost analizat și raportat în literatura de specialitate, inclusiv într-un articol publicat în revista Explore: The Journal of Science and Healing din 2016, de către Dr. Jim B. Tucker, cercetător la University of Virginia’s Division of Perceptual Studies, care studiază de peste 50 de ani cazuri de copii care pretind că își amintesc vieți trecute.

Deși astfel de relatări apar mai frecvent în culturi care cred tradițional în reîncarnare, cercetătorii subliniază că ele sunt documentate și în societăți occidentale, ceea ce face cazul Leininger cu atât mai remarcabil în opinia unora dintre specialiști.

Ce spun scepticii

Criticii și scepticii observă că interpretarea acestor date poate fi influențată de factori precum așteptările culturale ale părinților sau selectarea informațiilor, iar legenda a fost revizuită în diverse analize care pun sub semnul întrebării robustețea conexiunii dintre amintirile copilului și detaliile vieții trecute.

Unii cercetători remarcă că astfel de relatări pot fi interpretate alternativ ca produs al unei imaginații foarte active la o vârstă fragedă sau că documentele prezentate înainte de identificarea fostei persoane pot fi dificil de evaluat fără contextul complet al colectării datelor.

Cazul a devenit subiect de carte și multe interviuri cu familia Leininger, iar Dr. Tucker și alți cercetători l-au clasificat drept unul dintre cele mai bine documentate cazuri contemporane de tip reîncarnare, în special datorită corelațiilor detaliate între afirmațiile copilului și fapte istorice verificabile.

Cazul lui James, detaliat de părinții săi într-o carte

Cea mai cunoscută carte despre cazul lui James Leininger se numește „Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot”, scrisă de Bruce Leininger, Andrea Leininger (părinții copilului) și Ken Gross.

Cartea spune povestea familiei și amintirile pe care copilul le‑ar fi avut dintr‑o viață anterioară ca pilot american din cel de‑al Doilea Război Mondial, detalii verificate de părinți în surse istorice după ce copilul le‑a povestit încă de la vârsta de doi ani.

O altă ediție/variantă este publicată de Hay House UK și se concentrează pe modul în care părinții sceptici ajung, în cele din urmă, să creadă în posibilitatea reîncarnării prin mărturiile fiului lor, incluzând desene, amintiri și corelări cu detalii reale de război.

Informațiile din prezentările comerciale ale cărții indică faptul că, la momentul publicării inițiale (2010), James avea aproximativ nouă ani și locuia cu părinții săi în statul Louisiana, SUA.

James apare și într-un documentar Netflix despre viața după moarte

James Leininger a fost prezentat și în seria documentară Netflix „Surviving Death” (2021), care explorează experiențele legate de moarte, mediumi și posibilitatea vieții după moarte.

Documentarul combină relatări personale cu perspective științifice și analize sceptice, oferind o privire echilibrată asupra fenomenelor paranormale. În cadrul seriei, cazul lui James este prezentat ca unul dintre cele mai documentate exemple de copil care își amintește detalii dintr-o viață anterioară, atrăgând atenția publicului asupra misterului reîncarnării.

În episodul dedicat amintirilor din vieți trecute, James apare la adolescență, povestind despre coșmarurile și amintirile pe care le avea încă de la doi ani, legate de viața pilotului James Huston Jr. Documentarul subliniază corelarea detaliilor oferite de copil cu faptele istorice reale, prezentând mărturia sa ca pe un exemplu captivant al posibilității memoriei dintr-o viață anterioară, fără a formula concluzii definitive, dar încurajând reflecția asupra conceptului de reîncarnare.