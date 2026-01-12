Ministrul Energiei: E inadmisibil că în 2026, în București, sute de mii de oameni să nu aibă căldură

40% dintre bucureșteni au probleme cu apa caldă și căldura. Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură. Cu toate acestea, Ivan spune că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani.

Ivan a fost întrebat, la finalul Comandamentului energetic național, ce soluții există pentru avariile repetate din București, în condițiile în care o mare parte din Capitală riscă să rămână fără căldură pe durata iernii. Ministrul a spus că împărtășește nemulțumirea oamenilor și a subliniat gravitatea situației.

„Aveţi perfectă dreptate, aceeaşi revoltă o am şi eu, pentru că mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, ca investiţii, în reţelele de distribuţie a agentului termic din Bucureşti, să le repari în câteva luni de zile”, a declarat ministrul.

Bogdan Ivan a explicat că, deși în ultimii ani au fost începute lucrări de modernizare a rețelei de termoficare, acestea sunt departe de a fi suficiente. El a precizat că producerea de energie electrică și termică se face în prezent în parametrii contractuali agreați cu Termoenergetica, însă infrastructura de transport și distribuție rămâne o problemă majoră. Potrivit ministrului, sute de kilometri de conducte din București au peste 40–50 de ani vechime.

„O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte, astăzi, prezintă pierderi de minim 15% pe reţea”, a arătat Ivan.

Ministrul Energiei a mai spus că autoritățile încearcă să gestioneze situația într-un mod coordonat, fără a repeta conflictele instituționale din trecut. „Suntem aici şi am făcut această sincronizare pentru a găsi soluţii, pentru că nu vreau să dăm de pe unii pe alţii, cum a fost în ultimii 20 de ani, ba era de vină Termoenergetica, ba era Elcen. Nu, suntem aici responsabili, ne gândim la modul în care aceşti oameni care se încăzesc astăzi cu energie electrică, vor avea nişte facturi foarte mari, după. Este o realitate că vor avea un cost mult mai mare a facturilor pe care îl plătesc oamenii, în timpul în care consumă energie electrică, decât agent termic. (..) Am preluat de acum câteva luni şi portofoliul, primarul nou ales al Capital este instalat de câteva săptămâni, suntem sincronizaţi ca să trecem această etapă. E inadmisibil în 2026 să ai oameni care nu se pot încălzi în capitala ţării”, a mai spus ministrul.

Întrebat concret ce măsuri au fost luate până acum, Bogdan Ivan a precizat că au fost remediate mai multe probleme tehnice apărute în sistem. „Am reparat toate cazanele care erau blocate, am lucrat împreună cu Elcenul ca să repărăm instalaţiile care au fost declanşate, în această perioadă, am lucrat zi şi noapte ca ele să fie reparate (..) şi, în paralel, o sincronizare cu Termoenergetica, diferită faţă de ceea de acum, pentru a ne asigura că se izolează anumite tronsoane, intră apă caldă pe alte tronsoane ca să ajungă agentul termic la cât mai mulţi dintre oameni. Dar ceea ce vreau să spun, foarte clar, e că n-am cum să rezolv în câteva săptămâni ceea ce n-a fost rezolvat 35 de ani”.

Referitor la situația CET Titan, ministrul Energiei a anunțat că urmează o întâlnire cu primarul general al Capitalei și cu reprezentanții Termoenergetica.

„La următoarea noastră întâlnire, o să facem un briefing în care să vină şi reprezentanţii Termoenergetica, pentru că mă interesează şi pe mine şi pe primarul general o sincronizare în care rezolvăm problema asta, pentru că e inadmisibil să fie dată de pe unul pe altul”, a mai afirmat Bogdan Ivan.