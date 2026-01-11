40% dintre bucureșteni au probleme cu apa caldă și căldura în acest moment. Temperaturile scad cu 10 grade în orele următoare

<1 minut de citit Publicat la 14:35 11 Ian 2026 Modificat la 14:36 11 Ian 2026

40% dintre bucureșteni au probleme cu apa caldă și căldura în acest moment. Foto: Profimedia Images

Bucureștenii au probleme cu apa caldă și căldura, în plin episod de iarna severă. La aproape 40% din blocurile din Capitală furnizarea agentului termic este deficitară. Ninge aproape fără oprire încă de aseară, iar temperaturile sunt foarte mici.

Aproximativ 38% dintre bucureșteni au probleme cu apa caldă și căldura în acest moment.Potrivit aplicației Termo Alert, cele mai afectate sectoare sunt sectoarele 2 și 3, ca urmare a debitului insuficient pentru livrarea apei calde furnizate de către CE Sud.

Este o situație cu atât mai neplăcută, cu cât temperaturile vor continua să scadă în orele următoare, iar luni și marți să se înregistreze chiar și minus 13 grade în Capitală.

Potrivit alertei primite de bucureșteni, la unele blocuri problemele vor fi remediate tocmai luni seara, la miezul nopții, însă termenul ar putea fi prelungit.

Stratul de zăpadă în București este de circa 10cm, însă meteorologii estimează că va mai crește pentru că ninge continuu.