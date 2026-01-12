Un nou lot din Autostrada “Unirii” A8 intră în proiectare. Când vor circula șoferii pe încă 14 km de autostradă între Joseni și Ditrău

1 minut de citit Publicat la 16:27 12 Ian 2026 Modificat la 16:27 12 Ian 2026

România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, luni, începerea proiectării unui nou lot al Autostrăzii A8. Este vorba despre lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii “Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț. Asocierea de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.

“Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Încă de săptămâna trecută, în condiții meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea (jud. Harghita), trei instalații de foraj pentru studii geotehnice, echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere fiind alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare”, a scris ministrul Transporturilor pe Facebook.

Lotul 1D Joseni-Ditrău din județul Harghita face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului-Leghin a Autostrăzii A8 și are un termen de realizare de 34 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

Lotul are 14,4 kilometri lungime, 21 de pasaje și viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Ditrău, descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș.

Din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut.

Amintim că în luna noiembrie, CNIR a emis Ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii-A8.

Potrivit CNIR, lungimea pasajelor și a tunelurilor este de aproximativ 20 de kilometri, reprezentând aproape 70% din lungimea întregului lot.

De asemenea, primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va fi construit de o asociere româno - bulgară. Acesta va avea o lungime de 27 kilometri şi printre provocările tehnice se numără 4 tuneluri şi 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri.