Cum va arăta primul tonson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni. Va fi construit de firme din România şi Bulgaria

CNIR a atribuit contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni. Sursa foto: captură video Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere

Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va fi construit de o asociere româno - bulgară, a anunţat, joi, într-un comunicat, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), potrivit Agerpres. Acesta va avea o lungime de 27 kilometri şi printre provocările tehnice se numără 4 tuneluri şi 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri.

Astfel, asocierea de constructori din România şi Bulgaria (Danlin XXL (lider) - Groma Hold Ltd - Intertranscom Impex - Evropeiski Patishta) a fost declarată câştigătoare, cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei, iar contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de zece zile nu se depun contestaţii.

Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni, din care zece luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie lucrări.

"Constructorul acestui prim tronson al Autostrăzii Moţca - Iaşi - Ungheni şi-a asumat, conform documentaţiei din licitaţie, să prioritizeze execuţia unui segment cu o lungime de 5,5 kilometri pentru a asigura legătura între Moţca, DN 2/secţiunea III a Autostrăzii Unirii - A8, lotul Leghin - Târgu Neamţ şi Autostrada Moldovei A7, secţiunea Bacău - Paşcani. Acest segment trebuie realizat cu prioritate în termen de 12 luni, pentru sincronizarea proiectelor", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos din județul Iași are o lungime de 27 kilometri prezintă următoarele provocări tehnice:

36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 cu o lungime de 1100 metri);

4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri;

3 noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B)

Ministrul Transporturilor, despre primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni

"(...).Pentru a asigura legătura între Moțca (DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin-Târgu Neamț) și Autostrada Moldovei A7 (secțiunea Bacău-Pașcani), a fost inclusă în documentație acordarea unui punctaj suplimentar constructorului care își asumă și prioritizează execuția segmentului cu o lungime de 5,5 kilometri în termen de cel mult 12 luni. (...).", a scris ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, într-o postare pe Facebook.