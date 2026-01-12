Trump face ce trebuie pentru NATO, spune șeful Alianței. Niciun cuvânt despre Groenlanda după ultimele declarații ale președintelui SUA

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump „face lucrurile corecte pentru NATO” prin încurajarea creșterii cheltuielilor de apărare pentru a egala cheltuielile SUA, a declarat luni Mark Rutte, secretarul general al alianței militare, citat de The Guardian.

Rutte s-a aflat în cursul zilei în Croația, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Andrej Plenković.

El s-a declarat „absolut convins” că „fără Donald Trump nu am fi avut niciodată acest rezultat la summitul de la Haga” de anul trecut.

La momentul respectiv, s-a luat decizia creșterii contribuțiilor membrilor la nivelul de 5% din PIB-ul național.

„Așadar, atunci când laud pe cineva, o fac pe baza faptelor și cred că faptele există”, a spus el.

Anterior, Rutte a fost acuzat de atitudine lingușitoare față de liderul de la Washington, la care s-a referit în mod public cu termenul „Daddy” (tăticul, n.r.)

Rute a fost întrebat și în legătură cu ultimele remarci ale lui Trump referitoare la Groenlanda, despre care a spus că va fi luată de SUA „într-un fel sau altul”, însă a evitat să răspundă în mod direct, deși liderul de la Washington a afirmat, la un moment dat că ar putea fi în situația de a alege între insulă și NATO.

Rutte salută discuția aliaților despre implicarea în Arctica

Șeful politic al NATO a spus, în schimb, că salută discuția celorlalți aliați despre „a ne uni, a lucra împreună și a ne implica mai mult în Arctica și Nordul Îndepărtat”.

„Ați văzut câteva anunțuri făcute astăzi de britanici și germani. Lucrăm acum împreună pentru a vedea cum ne putem uni, practic, ca o alianță, inclusiv cei șapte membri ai noștri care se învecinează cu nordul îndepărtat, cu Arctica, pentru a lucra împreună, pentru a construi, într-adevăr, următorul pas, care este crucial”, a indicat el.

Potrivit lui Rutte, Danemarca „își accelerează deja investițiile în apărare”, inclusiv prin „capacități unice de a apăra teritorii precum Groenlanda”.

„Așadar, lucrăm cu adevărat împreună în această privință. Singura mea îngrijorare este cum ne putem menține în siguranță în fața rușilor, împotriva oricărui alt adversar. Uitați-vă la ce face China în ceea ce privește consolidarea rapidă a forțelor sale armate, uitați-vă la nord-coreeni și la alții care ne-ar putea dori răul sau, cel puțin, nu ne-ar dori binele. Prin urmare, acesta este rolul meu și cred că vom ajunge acolo”, a conchis el.

Prim-ministru groenlandez: Securitatea și apărarea noastră sunt î n sarcina NATO

Groenlanda „nu poate accepta” dorința SUA de a controla teritoriul insulei și va colabora cu Danemarca pentru a intensifica dialogul privind apărarea prin intermediul NATO, a comunicat luni guvernul groenlandez, ca răspuns la ultimele comentarii ale președintelui SUA, Donald Trump.

Declarația subliniază că Groenlanda este „parte a Regatului Danemarcei” iar „ca parte a Commonwealth-ului danez, Groenlanda este membră a NATO și, prin urmare, apărarea Groenlandei trebuie să se facă prin intermediul NATO”.

„Pe baza declarației celor șase state membre NATO cu privire la Groenlanda, guvernul Groenlandei își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea Groenlandei are loc sub auspiciile NATO.

Toate statele membre NATO, inclusiv Statele Unite, au un interes comun în apărarea Groenlandei, iar coaliția guvernamentală din Groenlanda va colabora, prin urmare, cu Danemarca pentru a se asigura că dialogul în curs și dezvoltarea apărării în Groenlanda au loc în cadrul cooperării NATO”, se spune în documentul citat.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a întărit cele din declarație spunând:

„Este important să fim absolut clari: Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și face parte din NATO prin intermediul Commonwealth-ului. Aceasta înseamnă că securitatea și apărarea noastră aparțin NATO. Aceasta este o linie fundamentală și fermă.”

„Suntem o societate democratică (...) iar acțiunile noastre se bazează pe dreptul internațional și pe regulile care guvernează relațiile dintre țări”, a adăugat el.