Trump spune că SUA vor prelua Groenlanda „într-un fel sau altul”. „Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini”

1 minut de citit Publicat la 13:06 12 Ian 2026 Modificat la 13:06 12 Ian 2026

Trump a batjocorit forțele de securitate ale Groenlandei, spunând: „Știți care este apărarea lor, două sănii trase de câini”. Foto: GettyImages

Președintele SUA Donald Trump le-a spus reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, duminică, că Washingtonul va prelua Groenlanda „într-un fel sau altul”, avertizând că Rusia și China vor „prelua controlul” dacă Statele Unite nu acționează.

„Dacă nu preluăm Groenlanda, Rusia sau China o vor face și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple”, a spus Trump, în ciuda faptului că niciuna dintre țări nu revendică insula. „Groenlanda ar trebui să încheie acordul, pentru că Groenlanda nu vrea să vadă Rusia sau China preluând controlul.”

Trump a batjocorit forțele de securitate ale Groenlandei, spunând: „Știți care este apărarea lor, două sănii trase de câini”, în timp ce Rusia și China au „distrugătoare și submarine peste tot”.

Germania a declarat duminică că este pregătită să își asume responsabilități mai mari în Arctica, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va ocupa Groenlanda.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul își va intensifica angajamentele față de regiunea arctică, respingând în același timp amenințările lui Trump la adresa teritoriului danez bogat în minerale.

„Securitatea în Arctica devine din ce în ce mai importantă și face parte din interesul nostru comun în NATO”, a declarat Wadephul într-o conferință de presă comună cu ministrul de externe al Islandei, la Reykjavik, potrivit Euronews. „Viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul Groenlandei” și de Danemarca, a spus el.

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat duminică că țara sa se confruntă cu un „moment decisiv” în lupta diplomatică cu Statele Unite privind Groenlanda.

„Există un conflict privind Groenlanda. Acesta este un moment decisiv”, a declarat Frederiksen într-o dezbatere cu liderii politici danezi înainte de întâlnirile de luni de la Washington.

Ea a postat pe Facebook că Danemarca este „gata să ne apere valorile — oriunde s-ar afla — și în Arctica. Credem în dreptul internațional și în dreptul popoarelor la autodeterminare”.

Colonie daneză până în 1953, Groenlanda a obținut autonomie în 1979 și are în vedere relaxarea în cele din urmă a legăturilor cu Danemarca. Sondajele indică faptul că populația Groenlandei se opune vehement unei preluări americane.