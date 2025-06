Casa Albă publică un videoclip cu întoarcerea lui Trump de la summitul NATO pe melodia „Hey Daddy”

Pentru a marca întoarcerea lui Donald Trump în Statele Unite, Casa Albă a postat, joi, pe rețeaua socială X un clip cu vizita sa la summitul NATO pe melodia „Hey Daddy” a lui Usher, o aluzie la Mark Rutte, care s-a referit la Președintele american cu apelativul „tati”. De altfel, în descrierea postării Casei Albe scrie „Tati e acasă”. În clipul de un minut și șase secunde, sunt redate momente din vizita externă efectuată de Donald Trump la summitul NATO de la Haga, în care în centrul atenției se află Președintele american.

„Tati e acasă....hei, hei, hei, Tati. Președintele Donald J. Trump a participat la summitul NATO de la Haga, Țările de Jos.” - e descrierea postării Casei Albe pe rețeaua socială X, urmată de clipul menționat.

? Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii