1.000 de locuri pentru armata voluntară. Ministrul Apărării anunță ce primesc tinerii care se înscriu

România are în prezent aproximativ 3.500 de rezerviști voluntari, un număr redus, iar noua lege își propune să atragă tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. sursa foto: Getty

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 CNN că programul privind armata voluntară va fi pus în aplicare chiar la începutul acestui an, după promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan.

„Anul acesta, chiar la început de an (va fi dat drumul proiectului – n.r.). Ea (legea – n.r.) este în vigoare de două zile. Urmează un ordin de ministru prin care se va reglementa în ce unități, unde vor merge acești oameni. Planul este ca, într-o primă etapă, să fie 1.000 de militari voluntari”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că România are în prezent aproximativ 3.500 de rezerviști voluntari, un număr redus, iar noua lege își propune să atragă tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

„Propunem prin această lege ca cei care se înscriu, cu vârste între 18 și 35 de ani, să facă o pregătire de patru luni, după care să primească, contravaloarea a trei salarii medii pe economie: 27.000 de lei”, a precizat ministrul Apărării.

După finalizarea stagiului, voluntarii vor avea mai multe opțiuni: să rămână în sistem ca militari plătiți, să urmeze o formă de pregătire militară sau să intre în categoria rezerviștilor voluntari ai Armatei Române.

„După aceste patru luni, au următoarele variante: fie să rămână în sistem ca militari plătiți, soldați plătiți, fie să meargă mai departe la o școală de pregătire, dacă își descoperă vocația, le-a plăcut ce au văzut acolo și vor să își continue cariera, fie să rămână în categoria rezerviștilor voluntari ai Armatei Române, care pot fi mobilizați atunci când Armata Română consideră necesar” – Radu Miruță, ministrul Apărării

Radu Miruță a mai precizat că mecanismul concret de înscriere urmează să fie stabilit în perioada imediat următoare, iar primele etape ar putea începe în lunile februarie–martie.

„Până la finalul acestei săptămâni, zona militară a ministerului urmează să îmi propună mecanismul prin care acest lucru să se întâmple: la ce unități vor merge, cine îi primește acolo și de când. După aceea, vom vorbi, probabil, despre februarie-martie” – Radu Miruță, ministrul Apărării.

Ministrul a precizat că programul ar putea deveni operațional mai devreme decât se estimează în prezent, în funcție de interesul tinerilor și de capacitatea bugetară.

„Depinde cât de interesant este pentru tineri. Dacă se ocupă toate cele 1.000 de locuri, dacă va fi cerere mare, ne adaptăm în timp. Evident, și bugetul trebuie să își permită acest lucru” – Radu Miruță, ministrul Apărării.

În ceea ce privește statutul juridic în caz de conflict armat, Radu Miruță a făcut distincția între rezerviștii operaționali și celelalte categorii.

„Cu siguranță li se aplică regimul rezerviștilor operaționali, adică acei oameni care au făcut armata și care au obligația, conform Legii 44, ca în caz de război să vină în 15 zile în România. Celeilalte categorii de rezerviști nu i se aplică această obligație”, mai spune Miruță.

În cazul noii categorii de voluntari, ministrul a spus că situația nu este încă pe deplin clarificată.

„Vă mărturisesc că, pentru această categorie nouă de 1.000 de oameni care urmează să intre, nu știu în acest moment dacă li se aplică sau nu acest regim, dar voi verifica” – Radu Miruță.

Referitor la sancțiuni și obligații în situații extreme, adică dacă rezerviștii aleg să nu se întoarcă în România, Miruță a subliniat că regulile se schimbă radical în caz de război.

„Este ca atunci când treci pe roșu: există o lege care te obligă să faci un anumit lucru într-o anumită situație. Doamne ferește de război, pentru că atunci regulile sunt complet altele”, explică ministrul Apărării.