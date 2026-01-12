Aproximativ 3.000 de elevi din opt judeţe vor face cursuri online din cauza gerului. În alte trei județe, cursurile vor fi suspendate

1 minut de citit Publicat la 17:46 12 Ian 2026 Modificat la 17:54 12 Ian 2026

Cursurile se vor desfășura online / foto: Getty Images

Aproximativ 3.000 de elevi din zece unităţi de învățământ vor face cursuri online, marți, 13 ianuarie, din cauza condiţiilor meteorologice, a anunțat, luni Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC). În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, județele vizate de vremea rea sunt Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare, Timiș și Teleorman. În aceste condiții, cursurile se vor desfășura online.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene în cursul zilei de astăzi (ora de referință: 17.00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele: Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman.

În trei unități de învățământ , însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Situația este dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție”, a transmis, luni după-amiază, Ministerul Educației.

Totodată, în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Meteorologii avertizează că aproape tot teritoriul României se află sub cod galben de ger, iar temperaturile vor scădea, la noapte, până la -20 de grade Celsius.

Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane.