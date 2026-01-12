România îngheață la -20 de grade Celsius. Unde va fi cel mai frig la noapte și ce se întâmplă de marți în mai multe zone. Anunțul ANM

12 Ian 2026

Aria codului galben de ger se restrânge de marți, dar temperaturile rămân negative. Sursă foto: Getty Images

Aproape tot teritoriul României se află sub cod galben de ger, iar temperaturile vor scădea, la noapte, până la -20 de grade Celsius.

Elena Mateescu, director general ANM, a detaliat situația meteorologică la Antena 3 CNN.

"Vorbim, într-adevăr, de o noapte foarte geroasă, având în vedere temperaturile minime prognozate: de la minus 19 - minus 20 de grade până la minus 10 grade Celsius.

Cele mai coborâte valori sunt de așteptat în Transilvania și în zonele de munte.

Și ziua de astăzi a fost una rece, având în vedere ecartul temperaturilor maxime: între minus 8 și minus 6 grade Celsius, iar în Moldova, chiar spre minus 10 grade Celsius.

Până mâine (marți) dimineață rămâne în vigoare atenționarea meteorologică de cod galben pentru întreaga țară, inclusiv municipiul București.

De marți, se restr â nge aria zonelor sub cod galben de ger, dar temperaturile r ăm â n negative

Aici, așteptăm valori de temperaturi spre minus 14 până la minus 10 grade Celsius.

De marți până miercuri dimineață, la ora 10, se restrânge aria județelor de cod galben pentru Maramureș cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, dar și zona de munte.

În continuare, maximele rămân negative, cu valori de minus 9 până la minus 3 grade, iar minimele vor avea valori spre minus 14, minus 6 grade Celsius", a precizat Elena Mateescu.