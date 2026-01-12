O crimă care a avut loc în Tulcea, în 1999, a fost rezolvată după 26 de ani după analiza unei probe ADN

În 2000, la un an după crima teribilă, individul a violat o altă femeie. Foto: Getty Images

În 1999, o femeie de 75 de ani dintr-un sat din județul Tulcea a fost violată și ucisă. La acel moment, toți bărbații din sat au fost considerați suspecți, însă criminalul nu a fost prins timp de 26 de ani. După analiza unei probe ADN prelevate atunci și compararea acesteia cu profilele genetice din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, oamenii legii l-au identificat pe cel care a ucis-o pe femeie: un bărbat de 46 de ani din localitatea Jijila, județul Tulcea, care a mai comis un viol în 2000, pentru care a făcut cinci ani de închisoare. Acesta a fost arestat.

Crima teribilă a avut loc în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999. Criminalul, care pe atunci avea 20 de ani, a intrat prin efracție în casa femeii de 75 de ani, a violat-o și apoi a bătut-o.

„Prin exercitarea unor acte de violență/constrângere inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima. Totodată, pentru a împiedica victima să țipe/facă zgomot și astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra persoanei vătămate.

Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineaţa zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuinţă”, a transmis Ministerul Public într-un comunicat de presă.

La acea vreme, toți bărbații din sat au fost considerați suspecți și li s-au luat amprentele. Crima însă nu a fost rezolvată timp de 26 de ani. Însă criminalul a recidivat.

În 2000, la un an după crima teribilă, individul a violat o altă femeie. De data aceasta, anchetatorii au reușit să probeze violul și bărbatul a fost arestat, judecat și condamnat la cinci ani de închisoare. Probele biologice prelevate din acest dosar au rămas în Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și cu ajutorul lor a fost identificat.

26 de ani mai târziu, individul a fost arestat și pentru violul și crima din 1999. Un raport de expertiză genetică din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., a arătat că „profilul genetic al inculpatului (...) este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”.

Individul de 46 de ani în prezent, a fost arestat, iar parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalulului Tulcea.