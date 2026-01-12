Miruță: „Să își imagineze cei care comentează dacă ar fi rușii la Galați azi”. De ce nu face statul public sprijinul acordat Ucrainei

Artilerist ucrainean pe frontul din Siversk, Donețk. Foto: Profimedia Images

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat la Antena 3 CNN de ce statul român nu a făcut public, în cei patru ani de război din Ucraina, raportul complet privind valoarea sprijinului acordat Kievului. Potrivit acestuia, decizia de clasificare a acestor informații a fost luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în mandatul fostului președinte Klaus Iohannis.

„CSAT, pe mandatul fostului președinte, a decis că aceste lucruri sunt informații clasificate. De ce noul CSAT nu declasifică, nu pot să vă răspund doar eu. Și eu sunt doar unul dintre membrii CSAT”, a declarat Radu Miruță.

În ceea ce privește suma de 50 de milioane de lei vehiculată în spațiul public, ministrul Apărării a precizat că România nu transferă bani direct Ucrainei, ci contribuie prin mecanismele NATO.

Legat de cei 50 de milioane de lei pe care România i-a dat pentru apărarea Ucrainei, acesta a punctat că „toate țările contribuie, și contribuie prin NATO. Nu dăm banii Ucrainei. Banii îi ducem în bugetul NATO și Statele Unite, din «cheta» asta făcută de fiecare țară care vrea să sprijine Ucraina, livrează echipamente militare în Ucraina”.

Miruță a mai spus că, spre deosebire de alte decizii, contribuția de 50 de milioane de lei nu a fost clasificată, deși Guvernul ar fi putut face acest lucru.

„Și am propus, împreună cu premierul, președintele și ministrul de Externe, Oana Țoiu, să nu trecem la clasificat această decizie. Guvernul putea să ia această decizie în secret. N-o vedea nimeni în următorii 50 de ani niciodată. Pentru suma de bani care nu poate avea în spate ceva strategic nu facem secret” – Radu Miruță, ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a argumentat că sprijinul acordat Ucrainei este, în primul rând, o măsură de securitate pentru România.

„Să își imagineze cei care comentează de pe margine de ce am dat banii ăștia cam ce s-ar întâmpla dacă ar fi rușii la Galați astăzi. E mult mai sănătos să ținem departe de granițele României războiul, decât să ducem războiul ăsta în România” – Radu Miruță, ministrul Apărării.

Potrivit lui Miruță, România a ajutat Ucraina sub mai multe forme, inclusiv prin echipamente și dispozitive, însă detalierea acestora ar reprezenta un risc.

„România a ajutat Ucraina sub diverse forme: cu echipamente, cu diverse dispozitive. Militar, nu este indicat să faci o listă cu ce a avut Armata Română în magazie și cât dintre produsele alea au fost date Ucrainei”, mai spune Miruță.

Întrebat dacă valoarea acestor produse ar putea fi făcută publică, ministrul a spus că acest lucru ar fi posibil, dar fără a oferi detalii concrete.

„Valoarea poate fi făcută publică în aprecierea mea, fără să spui ce produse ai dat. Pentru că specialiștii din zona militară, dacă le spui ce produse ai dat și care este valoarea, știu să descompună ca să afle numerele. Nu este indicat să spunem că armata a dat 100 de ceva sau o mie de ceva” – Radu Miruță, ministrul Apărării.

Miruță a subliniat că, personal, nu vede o problemă majoră în comunicarea sumei totale a ajutorului, însă decizia aparține CSAT.

„Eu cred că nu ar fi o mare problemă dacă am spune care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus. Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Administrația Prezidențială au aceste informații, dar decizia CSAT este că această informație este clasificată. Drept urmare, și dacă aș ști pe dinafară, nu aș avea voie legal să v-o transmit până când nu s-ar modifica această decizie a CSAT” – Radu Miruță, ministrul Apărării

Ministrul Apărării a recunoscut că lipsa de transparență poate alimenta discursurile extremiste, dar a susținut că riscurile de securitate trebuie puse în balanță.

„Sută la sută sunt de acord să se spună valoarea atunci când aceasta nu afectează nimic strategic și de asta HG pe care am semnat-o cu cei 50 de milioane este publică și nu secretă. Voi propune redeschiderea discuției, astfel încât factorii implicați să analizeze dacă pot transmite fără consecințe strategice negative valoarea cumulată a ajutorului ca cifră”, a adăugat acesta.

În final, Radu Miruță a explicat de ce situația României este diferită față de alte state europene.

„Celelalte țări nu au războiul la graniță. Între Federația Rusă și Franța mai sunt vreo șase țări. Nu sunt în aceeași situație de risc cum este România. Nu au umbrelă nucleară, cum este Franța și să spună: poți să te enervez cât vreau eu, pentru că în caz de, am și eu ce ai tu. Sunt niște aspecte pe care e inteligent să le oprești de multe ori, chiar dacă pierzi un pic politic. Da, nepublicarea sumei menține un teren fertil pentru extremism. Însă prețul pentru nepublicarea sumei s-ar putea să fie mai bun de-a fi plătit, chiar dacă le dă apă la moară extremiștilor”, susține ministrul.