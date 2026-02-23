Când vor călători românii fără vize în SUA. Predoiu: „Nimeni nu trebuie să se aștepte la un rezultat de la o zi la alta”

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

România își continuă demersurile pentru eliminarea vizelor în relația cu Statele Unite, însă autoritățile avertizează că procesul nu va avea un rezultat imediat. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, la Antena 3 CNN, că la nivel tehnic cooperarea cu partea americană funcționează „extrem de bine”, iar dialogul este deschis și constructiv.

„În primul rând, s-a reconfirmat faptul că la nivel tehnic se cooperează extrem de bine între structurile Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, cu agențiile din Statele Unite, respectiv Homeland Security, și celelalte agenții, atât în ceea ce privește acordurile semnate pentru protecția frontierelor și combaterea criminalității internaționale, cât și în ceea ce privește partajarea de informații, cooperarea cu structurile pe care le au în teritoriu, aici, în România, în colaborare cu colegii noștri de la Homeland Security și de la FBI, care sunt baza, dacă vreți, baza tehnică pentru a progresa instituțional către obiectivul pe care ni l-am propus”, a declarat Cătălin Predoiu la Antena 3 CNN.

Ministrul a subliniat că există deschidere din partea americană, însă procesul necesită timp și continuitate.

„Este o deschidere, discuția a fost foarte constructivă. Nimeni nu trebuie însă să se aștepte la un rezultat de la o zi la alta, de pe o zi pe alta. Este o muncă pe care trebuie s-o continuăm și o vom continua”, a afirmat Predoiu.

Acesta crede că elementul esențial este faptul că există disponibilitate pentru a parcurge pașii necesari.

„Important este că există această deschidere, să parcurgem acest drum către un obiectiv pe care ni l-am propus”, a mai spus ministrul de Interne.