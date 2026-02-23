Predoiu: Relația România - SUA se consolidează, depășim un moment complicat

2 minute de citit Publicat la 23:20 23 Feb 2026 Modificat la 23:20 23 Feb 2026

Cătălin Predoiu. sursa foto: Hepta

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, la Antena 3 CNN, că relațiile dintre România și Statele Unite se află într-o etapă foarte bună, iar cooperarea pe zona de securitate și siguranță publică este validată la cel mai înalt nivel instituțional.

Predoiu a subliniat că seria de întâlniri pe care a avut-o la Washington, alături de alți oficiali români, reprezintă o premieră pe zona de siguranță publică și securitate națională. Potrivit acestuia, succesiunea rapidă a întâlnirilor cu oficiali americani de rang înalt confirmă soliditatea colaborării dintre instituțiile din România și cele din SUA.

„Această vizită compactă și aceste întâlniri în cascadă, care au avut loc nu simultan, dar imediat, unele după altele, au – în sine – o semnificație aparte pentru întreg sectorul de siguranță, ordine publică, securitate națională. Este validarea unei cooperări de foarte mulți ani de zile, este validarea rezultatelor muncii tuturor celor care își desfășoară activitatea în zona de siguranță națională, de ordine publică”, a spus Predoiu.

Ministrul de Interne a arătat că nivelul de expertiză atins de instituțiile românești din domeniul securității reprezintă „un bun național”, recunoscut și în plan extern.

„Nivelul de siguranță publică și de securitate națională la care s-a ajuns la nivelul acestor instituții publice din România, foarte importante, esențiale, care fac parte din armătura statului, este un bun național, este un produs care este validat și în interior, dar și în exterior”, a declarat vicepremierul.

El a subliniat că această siguranță este cadrul care permite funcționarea normală a societății și a economiei.

„Siguranța națională și ordinea publică în interior, siguranța cetățenilor, a comunităților, a frontierelor, este, dacă vreți, cadrul în care se pot desfășura cu normalitate toate celelalte activități socio-economice, politice, individuale și colective”, a explicat Predoiu.

Referindu-se la relația politică dintre cele două state, oficialul român a afirmat că actualele contacte la nivel înalt confirmă o apropiere directă între cele două administrații.

„Continuăm o bună colaborare și, într-adevăr, depășim un moment în care au trebuit să fie lămurite anumite lucruri care probabil că, în timp, s-au clarificat”, a spus el.

Predoiu a precizat că oficialii americani cu care a avut discuții sunt persoane-cheie în administrația de la Washington.

„Toți cei patru oficiali sunt persoane foarte apropiate președintelui Donald Trump, persoane care colaborează și politic, nu numai din punct de vedere instituțional. Sunt persoane-cheie care se întâlnesc săptămânal cu președintele Statelor Unite”, a arătat ministrul.

În ceea ce privește dimensiunea economică a parteneriatului strategic, vicepremierul a subliniat că există deschidere din partea administrației americane pentru consolidarea pilonului economic.

„Există disponibilitate din partea Administrației Trump, există disponibilitate din partea mediului de afaceri american să dezvoltăm și pilonul economic al parteneriatului nostru strategic”, a afirmat Predoiu.

El a adăugat că investițiile americane au și o componentă de securitate.

„Investițiile străine directe venite din Statele Unite prezintă și acest aspect de ordin securitar. Statele Unite își protejează investițiile oriunde sunt făcute în lume. Și atunci, cu cât mai multe astfel de investiții făcute în țara noastră, cu atât mai bine și pentru securitatea națională și pentru economia națională”, a declarat ministrul.

În final, Cătălin Predoiu a subliniat că dezvoltarea relației cu SUA nu este în contradicție cu apartenența României la Uniunea Europeană.

„România poate să consolideze ambele direcții de colaborare și cred că aceasta este calea optimă pentru interesele noastre naționale, respectiv să dezvoltăm o foarte bună și puternică relație atât în Uniunea Europeană, ca stat membru al Uniunii Europene, cât și cu Statele Unite, care reprezintă partenerul nostru strategic cel mai puternic pe zona de securitate națională și de apărare în general”, a conchis vicepremierul.