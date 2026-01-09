Harta şomajului din România ne arată cât de mare e discrepanţa pe piaţa muncii. Unde se află cei mai mulţi oameni fără un serviciu

Sursa foto: Getty Images

O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional nu este un procent de speriat, dar dacă situaţia este privită în profunzime, constatăm, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje majore de la o regiune la alta. Harta şomajului din ţara noastră ne arată cât de mare este discrepanţa pe piaţa muncii. Foarte îngrijorător este că, în rândul tinerilor (15-24 de ani), înregistrăm o rată a şomajului mare, de 26,9%.

Regiunea Bucureşti - Ilfov stă de departe cel mai bine din ţară în ceea ce priveşte oamenii fără loc de muncă şi vedem o rată a şomajului de doar 1,9%. Am putea spune că aici sunt concentrate cele mai multe companii, naţionale şi internaţionale, industrie ceva mai multă şi comerţ.

Dar, dacă mergem mai departe, vedem că diferenţele sunt uriaşe. Regiunile centru, nord-vest şi nord-est stau bine cu rate ale şomajului cuprinse între 3,9 şi 5,8 la sută.

Dar, mai departe deja intrăm în ceea ce se numeşte zone de risc, pentru că vorbim de regiunea sud-vest Oltenia, iar rata sare de 7 procente, regiunea vest 7,7%, sud-Muntenia 8% rată a şomajului, iar regiunea sud-est aproape de 10%. Asta ne arată de fapt cât de mare este discrepanţa pe piaţa muncii din ţara noastră, dar şi starea economică a regiunilor ţării.

Rata şomajului în rândul tinerilor, foarte mare

Şi mai grav este totuşi cănd vorbim de tineri, cei cu capacitate şi forţă de muncă. În rândul populaţie cu vârste între 15 şi 24 de ani avem o problemă mare. Rata şomajului este de 26,9%. Județul Mehedinți înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului, cauzată de închiderea mai multor societăți și afaceri, precum și de nivelul scăzut al salariilor.

"Am încheiat cu ultima raportare statisică 9,1% rata şomanjul, o cifră foarte mare", a declarat Adrian Bidilici, director AJOFM Mehedinți.

În speranța reducerii ratei șomajului, administrația locală din Orșova a înființat recent o societate comercială.

"Suntem la început cu înfiinţarea serviciilor publice. Angajările vor continua, cât şi pentru celalate activităţi", a afirmat Cristian Miclău, director societate Orșova.

Dacă ne îndreptăm atenția spre Vaslui, situația nu este nici acolo una favorabilă, iar pentru persoanele trecute de 50 de ani găsirea unui loc de muncă devine aproape imposibilă.

"În judeţul Vaslui, la finalul lunii noiembrie era 8,83% în evidenţele judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, din acestea - 989 fiind şomeri indemnizaţi şi 8.610 fiind neindemnizaţi", a spus Laura Toporăscu, purtător de cuvant AJOFM Vaslui.

Găsirea primului job, dificilă şi în Bucureşti

Şi în Capitală există tineri fără un loc de muncă, fapt ce demonstrează că accesul la primul job devine din ce în ce mai dificil.

"Cred că Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă trebuie să ia măsuri rapide pentru a organiza cursuri de formare profesională, mai ales pentru tineri, în condiţiile în care rata şomajului în rândul lor trece de 25%", a declarat Adrian Negrescu, analist financiar.

Situația șomajului rămâne o problemă majoră la nivel național, afectând atât zonele deja vulnerabile, cât și marile orașe, iar fără măsuri concrete și locuri de muncă bine plătite, accesul la un job stabil va continua să fie o provocare pentru toate categoriile de vârstă.