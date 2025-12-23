Lipsa zăpezii lasă stațiunile montane fără turiști: mulți și-au anulat rezervările

sursa foto: Facebook / Costi Ranca

Lipsa zăpezii lovește în turismul de sărbători la Rânca. O parte dintre turiștii care își rezervaseră deja sejururi pentru Crăciun au ales să renunțe, iar unitățile de cazare au rămas cu camere libere în plin sezon, relatează Agerpres.

„În aproape 22 de ani este singurul an în care nu prea pot să stabilesc exact un procent de ocupare, deoarece sunt în toate locaţiile camere rămase goale pentru că turiştii şi-au retras rezervările. Aşteptăm zăpada şi poate să mai revină din clienţii respectivi. Vin cei fidelizaţi de atâţia ani, pentru tradiţii şi pentru tot ceea ce facem noi aici, dar de data aceasta, ca în toată ţara, zăpada se lasă aşteptată. În primul rând, credem că lipsa zăpezii este un motiv, ca să nu mai vorbim de măririle de taxe şi impozite, care îi fac mai rezervaţi pe români să mai plece de acasă, să cheltuie, având în vedere că nimic nu a crescut din punct de vedere financiar decât preţurile”, a declarat preşedintele Asociaţiei Concesionarilor din Rânca, Constantin Pănescu.

Acesta spune că, la complexul pe care îl administrează, pachetul de Crăciun – patru nopți de cazare, mic dejun și masa festivă – costă 2.100 de lei pentru două persoane.

„Până la 1 decembrie aveam 100% ocupat pentru Crăciun, acum am rămas cu 85% rezervat. Ce să vă spun, toate weekendurile pe care le aveam rezervate de la 1 decembrie până la Crăciun, majoritatea rezervărilor erau de 90%, am rămas cu 0%, nu a mai venit nimeni. (...) Lipsa zăpezii i-a făcut să-şi anuleze rezervările. La noi de Crăciun este 2.100 de lei camera dublă, patru nopţi, două persoane, cu mic dejun, cu masă festivă, la masa festivă avem aperitivele tradiţionale combinate cu alte bunătăţi, salată de boeuf, pastrame afumate, ceafă afumată, cârnăciori, caltaboşi, tobe, avem sarmalele cu piftii, care se mănâncă în acelaşi timp, ca la noi la Gorj, avem mixed-grilluri din cărnuri de la garniţă, curcani la proţap, pe care îi pregătim pe terasă, în faţa turiştilor, vinuri roşii, roze, albe, afinată, palincă, vişinată, prăjituri, cozonaci şi formaţia condusă de 12 ani de prof. dr. Ştefan Popescu, care ne încântă cu peste 40 de instrumente şi interpreţi profesori de la şcoala de muzică şi de canto”, a adăugat Pănescu.

Probleme similare anunță și alți hotelieri. Unii spun că turiștii au renunțat politicos, acceptând chiar și pierderea avansului, doar pentru că nu au găsit ceea ce căutau: zăpada.

„Este dezamăgitor, (...) nu avem zăpadă, nu are ce face omul la munte dacă nu e zăpadă, pentru asta vine, să fie deconectat de toate problemele cotidiene ale oraşelor mari. Avem 50% ocupat, s-au mai retras aseară şase camere. I-am înţeles pe oameni, oamenii au zis foarte clar, 'domnule, nu te supăra, dacă vrei să-mi dai avansul înapoi mi-l dai, dacă nu vrei, nu mi-l dai, dacă vrei să-l păstrezi pentru o altă dată când va veni zăpadă, eu îţi mulţumesc'. (...) Trei nopţi cu mic dejun inclus, cu masă festivă integrală, adică aperitive, sarmale, pomana porcului, cozonac, cu de toate, costă 1.500 de lei de familie şi copiii gratuit", a spus Niculae Turbatu.

Totuși, există și o rază de speranță pentru stațiune: începând de miercuri, chiar în Ajunul Crăciunului, sunt așteptate ninsori la Rânca. Dacă vremea ține cu ei, hotelierii speră că turiștii se vor răzgândi și vor reveni.