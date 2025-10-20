Nicușor Dan, după decizia CCR: „Nu cred că Bolojan trebuie să își dea demisia”

Nicușor Dan: Ambasadorii trebuie să învețe să facă diplomație economicăPublicat acum 3 minute
„Noi avem o diplomație consistentă, dar nu a fost niciodată impulsionată să facă diplomație economică, trebuie să învățăm să facem asta. Adică dincolo de chestiunile curente pe care un ambasador le face, e nevoie și de promovarea firmelor românești și intuirea oportunităților de afaceri trebuie să fie una dintre principalele atribuții ale diplomației.”
Ce spune Nicușor Dan despre un al doilea mandat la Palatul Cotroceni: „E devreme, dar în principiu îmi doresc"
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă își dorește un al doilea mandat la Palatul Cotroceni.
„E devreme, dar în principiu îmi doresc, pentru că am înțeles de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan: „Trebuie să avem grijă pentru că suntem lângă un război. Nu se va întâmpla, dar trebuie să avem grijă"
„Noi suntem într-un context de securitate și trebuie să avem grijă pentru că suntem lângă un război. Nu se va întâmpla, dar trebuie să avem grijă.
Al doilea lucru, cel mai important, este zona economică. România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să vadă unde e competitivă pentru că nu poți să-ți propui să produci tot de la avioanel la microcipuri și îngrășăminte.
Deci trebuie să vadă care e potențialul real de dezvoltare – și avem câteva, formația noastră care vine de zeci de ani, tehnică, superioară față de ce e în jur – și aici trebuie să dezvoltăm – IT – avem o tradiția de industrie extractivă, chimică, militară. În context, putem să le folosim.
Din fericire vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră, trebuie să știm cum folosim inteligent și bineînțeles că trebuie să fie mai multe strategii sectoriale. Trebuie să vedem cum facem ca economia să crească, ca diplomația să ajute firmele noastre să exporte.
Ce am spus eu sunt niște idei, trebuie să avem niște cifre și obiective în care să spunem – pe domeniul ăsta economic, PIB pe această zonă va fi atât în 10-15 ani și în loc să dăm subvenții fără coerență pe tot și pe nimic să dezvoltăm chiar acele zone unde simțim că avem potențial”, a explicat Nicușor Dan la Observator, Antena 1.
Cum explică Nicușor Dan nostalgia față de Nicolae Ceaușescu
27% dintre români consideră, în prezent, că cel mai bun președinte al României a fost Nicolae Ceaușescu, potrivit unui studiu realizat de Ipsos la comanda Observator.
Cine a fost cel mai bun președinte al României:
- 38% Niciunul
- 27% Nicolae Ceauşescu
- 19% Traian Băsescu
- 8% Emil Constantinescu
- 4% Klaus Iohannis
- 3% Ion Iliescu
Nicușor Dan a afirmat că rezultatul reflectă „neîncrederea” românilor în modul în care e administrată țara.
„Reflectă aceeași neîncredere față de modul în care e administrată România. Niciunul pentru că oamenii conștientizează că comunismul nu a fost ceva benefic și asta e un lucru bun. Noi am plecat de la același nivel cu Grecia, Belgia, Spania, Portugalia și e evidentă diferența în momentul acesta. Pe de altă parte, Nicolae Ceaușescu și comunismul au făcut mult rău. Oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară pe care în toată această tranziție prelungită pe care o trăim nu-l văd”, este explicația oferită de șeful statului pentru rezultatul studiului.
Nicușor Dan: „Să schimbi oameni, legi și norme e nevoie de un efort și cere timp"
Potrivit studiului Ipsos, realizat la comanda Observator, 65% dintre români nu au încredere în Președintele României. Nicușor Dan a spus că oamenii așteaptă să vadă încă rezultatele mandatului său, iar pentru a reforma un sistem întreg e nevoie de „efort și timp”
„Eu mă uit la cei 30% care nu sunt nici da nici nu și sunt oameni care încă creditează președintele, asta e interpretarea mea, care așteaptă să vadă rezultatele președintelui. Cred că rezultatul este corect, vreau să spun că lucrurile au mers într-atât de mult timp într-o direcție și ritm, că pentru a o schimba trebuie timp și să intri în profunzime, pentru că altfel e un sistem care a funcționat ani de zile într-un fel, el poate să meargă încă 10-20 ani la fel. Să schimbi oameni, legi și norme e nevoie de un efort și cere timp. Asta pot să spun la acest moment.
Evident că oamenii ne percep împreună, suntem împreună. Oamenii au problemele lor și au puțin timp să facă diferența de atribuții între președinte și Guvern. Suntem la șase luni după niște alegeri importante, la patru luni de la formarea Guvernului, suntem cei pe care oamenii îi așteaptă să le rezolve problemele sau cel puțin să îndreptăm România pe poziția corectă”, a spus Nicușor Dan.
Nicușor Dan: „Există voință pentru rezolvarea problemei necolectării sau colectării insuficiente"
„Cu șeful Fiscului nu (am vorbit n.red), cu ministrul de Finanțe de mai multe ori, care coordonează activitatea, și l-am îndemnat pentru că nu sunt mari pași înainte, dar procesul de informatizare a ANAF, sunt mai multe module care se vor implementa până la sfârșitul anului viitor, a permis ANAF să vadă în mod automat niște comportamente care au trimis verificatori ai Fiscului exact la firme care puteau să aibă probleme.
S-au făcut pași, dar sunt multe probleme. Cel puțin, la nivelul Ministerului Finanțelor există voință pentru rezolvarea problemei necolectării sau colectării insuficiente.
Bineînțeles că parte din TVA-ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i oprim pe oameni din a face zacuscă sau vin. Problema vine din marea evaziune”, a precizat Nicușor Dan.
Nicușor Dan: „Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni la vârf care lucrează pentru ei"
Potrivit unui studiu Ipsos, realizat la comanda Observator, 74% dintre români nu au încredere în Guvernul României. Nicușor Dan a afirmat că pentru „vremurile în care trăim”, aprecierea oamenilor e „rezonabilă”
„M-aș uita la pozitiv, am văzut încrederea în Guvern cinci la sută, încrederea în premier de 17 la sută. Cred că pentru vremurile în care trăim și în România de azi, e rezonabilă.
Cuvântul e foarte bine definit în limba română – încredere – asta înseamnă că dacă omul pe care mă întrebi dacă am sau nu încredere face ceva pentru mine sau nu, ăsta e răspunsul.
Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni la vârf care lucrează pentru ei. Noi avem o structură administrativă în care și lentoarea, și corupția, și necorelarea între diverse instituții și progresele se vor vedea în pași mici, încet-încet.
Avem o problemă – evaziunea – ne uităm la cifre, dacă peste un an scade cu 20% acesta va fi un motiv de recâștigare a încrederii”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan: „Nu e o chestiune așa de importantă cât Guvernul să-și dea demisia"
Nicușor Dan: „E aberant ca pensia să fie egală cu salariul, a fost și mai rău"
Președintele Nicușor Dan a afirmat că Guvernul Bolojan a corectat câteva inechități sociale. În acest context a atras atenția și că este „aberant” ca pensia să fie egală cu salariul, cum este în cazul magistraților.
„Evident că nu e o fericire ca inflația să crească, să fie de zece la sută și tu sau familia ta să ai aceleași venituri, înseamnă din start că pentru nevoile tale ai zece la sută mai puțini bani, de aici această reacție și confirmă ce mi-ați spus dumneavoastră – că oamenii nu a văzut că odată cu efortul pe care sunt nevoiți să-l facă, că se corectează și niște inechități sociale.
Sunt câteva – s-a redus numărul de membri din consilii de administrații și retribuțiile lor. Din nou, luând apărarea Coaliției pentru anumite măsuri. Sursa problemelor este că mult timp nu ne-am uitat la consecințe – ce se va întâmpla peste cinci sau zece ani. Așa a apărut problema pensiilor magistraților, e aberant ca pensia să fie egalul cu salariul, a fost și mai rău”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan, după decizia CCR: „E o problemă de justiție socială și va fi rezolvată în cursul anului 2025"
Președintele Nicușor Dan a spus, după ce Curtea Constituțională a respins legea care modifica pensiile magistraților, că decizia Curții va fi respectată, dar există voință politică în Coaliție pentru a realiza această reformă. Șeful statului a precizat că este o chestiune de „justiție socială” și ea va fi rezolvată până la finalul acestui an.
„Bineînțeles, e un moment emoțional pentru că a fost multă așteptare publică pe legea asta, au fost multe variante cu diverse probleme, însă ce-i important este că există voință la nivelul Coaliției pentru ca această problemă să fie rezolvată. Azi, CCR a găsit, și respectăm deciziile, o obiecție de formă.
Mesajul meu pentru români este că e o problemă că oamenii sunt stimulați să iasă din sistem când sunt în putere, e o problemă de justiție socială și va fi rezolvată.
Am asistat la mai multe discuții în Coaliție și pot să vă spun că cele patru partide au o părere convergentă și cred că în cursul anului 2025, problema va fi rezolvată”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a adăugat că anul acesta Guvernul va veni cu o nouă lege și „speră” că va trece de CCR.
„Am spus, pe legea pensiilor magistraților, eu sunt convins că anul ăsta vom avea o nouă prevedere legală care sperăm să treacă de CCR, inclusiv așteptarea acelui aviz al CSM. Pe de altă, parte, oamenii au dreptate când au spus de măsurile fiscale și că ar fi dorit să se înceapă mai întâi cu cheltuielile statului și abia apoi să se treacă la măriri de taxe, oamenii au dreptate.
Coaliția nu a avut timpul să facă asta, e un lucru pe care pot să-l spun în sprijinul Coaliției. România are un deficit, pentru a-l acoperi se împrumută și a existat un semnal din partea piețelor, adică companiile și fondurile de investiții care împrumută România au spus că trebuie făcut ceva acum, altfel vine mesajul că nu mai sunteți credibili”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan: „Mulți au intrat în politică pentru interese personale"
Președintele Nicușor Dan a comentat, luni, la Antena 1, un studiu Ipsos, realizat la comanda Observator, potrivit căruia 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici.
„Această cifră e rezultatul a mulți ani de politică în România și a de politică făcută într-un fel – mulți au intrat în politică pentru interese personale, oamenii au văzut corupție și ineficiență, e șocant, dar reflectă realitatea”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan, primele declarații după decizia CCR
Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie (CCR) în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional. Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia Curții a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM.
Într-o primă reacție după decizia CCR, președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi redactată o nouă lege „care va ține cont de decizia” judecătorilor.
„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale - pensia egală cu salariul - pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a transmis șeful statului.
De asemenea, imediat după decizia Curții, Opoziția a cerut demisia premierului Ilie Bolojan.
„Guvernul României este acum ILEGITIM, așa cum a declarat chiar prim-ministrul. Bolojan, singurul lucru onorabil de făcut: DEMISIA!”, a scris președintele AUR, George Simion, pe platforma X.
Președintele UDMR și mai mulți miniștri din Guvernul Bolojan au afirmat că demisia prim-ministrului nu este necesară.
Judecătorii CCR au votat luni după-amiază, cu o majoritate la limită, 5-4, respingerea în totalitate a legii pensiilor magistraților, declarată neconstituțională pe formă. Inițiatorul va trebui să corecteze legea în acord cu observațiile Curții, care urmează a fi făcute publice.
Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.
Ce prevede legea privind pensiile magistraților
Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%.
Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.