Nicușor Dan, după decizia CCR: „Nu cred că Bolojan trebuie să își dea demisia”

Publicat acum 7 minute

„Noi suntem într-un context de securitate și trebuie să avem grijă pentru că suntem lângă un război. Nu se va întâmpla, dar trebuie să avem grijă.

Al doilea lucru, cel mai important, este zona economică. România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să vadă unde e competitivă pentru că nu poți să-ți propui să produci tot de la avioanel la microcipuri și îngrășăminte.

Deci trebuie să vadă care e potențialul real de dezvoltare – și avem câteva, formația noastră care vine de zeci de ani, tehnică, superioară față de ce e în jur – și aici trebuie să dezvoltăm – IT – avem o tradiția de industrie extractivă, chimică, militară. În context, putem să le folosim.

Din fericire vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră, trebuie să știm cum folosim inteligent și bineînțeles că trebuie să fie mai multe strategii sectoriale. Trebuie să vedem cum facem ca economia să crească, ca diplomația să ajute firmele noastre să exporte.

Ce am spus eu sunt niște idei, trebuie să avem niște cifre și obiective în care să spunem – pe domeniul ăsta economic, PIB pe această zonă va fi atât în 10-15 ani și în loc să dăm subvenții fără coerență pe tot și pe nimic să dezvoltăm chiar acele zone unde simțim că avem potențial”, a explicat Nicușor Dan la Observator, Antena 1.