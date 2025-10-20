Sondaj Antena/Ipsos: pesimism economic și nostalgie după Ceaușescu. Cum a comentat Nicușor Dan cifrele

3 minute de citit Publicat la 20:50 20 Oct 2025 Modificat la 20:50 20 Oct 2025

82% dintre români nu au încredere în oamenii politici. Foto: Agerpres

86% dintre români cred că politicienii își urmăresc doar propriile interese, iar încrederea în Guvern și în Președinție este la cote minime. Aproape 30% dintre români consideră că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost cel mai bun președinte al României, iar pesimismul economic crește: aproape 8 din 10 români se așteaptă la scăderea nivelului de trai.

Cifrele apar în studiul național Antena/Ipsos „Toată România Noastră”, prezentat în exclusivitate la Observator de Alessandra Stoicescu. Rezultatele sondajului au fost comentate și de președintele Nicușor Dan, care a considerat cifrele realiste, dar a atras atenția că, pentru a recâștiga încrederea românilor, este nevoie de efort și de timp.

Studiul „Toată România Noastră” a fost prezentat luni în cadrul unei ediții Observator la care a fost invitat președintele Nicușor Dan, care a comentat principalele rezultate.

În ceea ce privește percepția românilor față de politicieni, studiul a arătat că:

82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, în timp ce 3% au spus că au încredere

74% dintre români nu au încredere în Guvern, doar 6% spunând că au încredere

65% dintre români nu au încredere în premier, doar 17% au spus că au încredere

65% dintre români nu au încredere în președinte, doar 15% au spus că au încredere

Președintele Nicușor Dan a spus că în ceea ce privește încrederea în premier, cota este una „rezonabilă”.

„M-aș uita la pozitiv, am văzut încrederea în Guvern cinci la sută, încrederea în premier de 17 la sută. Cred că pentru vremurile în care trăim și în România de azi, e rezonabilă.

Cuvântul e foarte bine definit în limba română – încredere – asta înseamnă că dacă omul pe care mă întrebi dacă am sau nu încredere face ceva pentru mine sau nu, ăsta e răspunsul.

Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni la vârf care lucrează pentru ei. Noi avem o structură administrativă în care și lentoarea, și corupția, și necorelarea între diverse instituții și progresele se vor vedea în pași mici, încet-încet”, a spus șeful statului.

Nostalgia românilor pentru Nicolae Ceaușescu

În opinia românilor, cel mai bun președinte al României a fost:

38% Niciunul

27% Nicolae Ceauşescu

19% Traian Băsescu

8% Emil Constantinescu

4% Klaus Iohannis

3% Ion Iliescu

Despre aceste cifre, președintele Nicușor Dan a spus că reflectă realitatea, după ani de zile în care oamenii au văzut „corupție și ineficiență”.

„Această cifră e rezultatul a mulți ani de politică în România și de politică făcută într-un fel – mulți au intrat în politică pentru interese personale, oamenii au văzut corupție și ineficiență, e șocant, dar reflectă realitatea”, a spus șeful statului.

„Noi vedem corupți în jurul nostru, dar nu vedem corupți pedepsiți”

Potrivit studiului citat, percepția românilor despre politică este că:

86%: politicienii îți urmăresc mai mult interesele proprii și ale grupurilor de putere

6%: politica este prea complicată și nu mă interesează

3%: politicienii lucrează pentru binele cetățenilor

Iar în ceea ce privește lipsa încrederii în politică, respondenții au enumerat următoarele motive:

38%: corupția și scandalurile din jurul politicienilor

28%: nesimţirea/lăcomia clasei politice

21%: promisiunile nerespectate

5%: lipsa comunicării transparente

4%: influența grupurilor de interese și lobby

Respondenții au spus că încrederea lor în politică ar crește dacă:

42%: ar exista pedepse mai aspre pentru corupție

13%: sistemul de justiţie ar fi imparţial

11%: cheltuielile publice ar fi transparente

10%: sistemul electoral ar fi reformat

9%: cetățenii ar fi implicați în decizii

Șeful statului a spus că problema sistemului de justiție nu este că nu sunt pedepsele suficient de aspre, ci că procurorii nu ajung să dovedească faptele.

„Da, este corupție, da, oamenii au percepția reală – văd că sunt interese și e absolut corect. (...)Problema nu este cu pedepse aspre ci că procurorii nu ajung să dovedească fapta. Noi vedem corupți în jurul nostru, dar nu vedem corupți pedepsiți de statul român.

Putem să dezbbatem și am început un proces de reflecție, m-am întâlnit cu mulți oameni din zona de justiție și voi ieși într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiție”, a spus Nicușor Dan.

Studiul Antena/Ipsos a analizat și opiniile românilor pe chestiuni precum consumul de droguri, măsurile fiscale sau violența asupra femeilor. Astfel:

67% dintre români cred că statul nu acordă suficient ajutor oamenilor care au probleme cu drogurile

65% dintre respondenți consideră că produsele comercializate în Romania au o calitate mai slabă decât cele din Vest

83% dintre români nu cred că măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan vor îmbunătăți situaţia economică a României

77% dintre respondenți nu au încredere că statul controlează cu adevărat calitatea noilor construcții

61% dintre români solicită pedepse mai dure pentru agresori pentru a combate fenomenul violenței împotriva femeilor

59% dintre respondenți consideră că Ministerul Educaţiei este principalul vinovat pentru lipsa eficienței în sistemul de educație

Studiul național Antena/Ipsos „Toată România Noastră” a fost realizat pe un eșantion de 1.200 de respondenți, metodologia folosită a fost CAWI (online), în perioada 9 - 12 septembrie 2025.