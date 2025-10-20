Reacția lui Dominic Fritz după ce CCR a respins reforma pensiilor speciale: „USR propune un referendum pentru modificarea Constituției”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul pe care îl conduce va propune un referendum pentru modificarea Constituției, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Primarul Timișoarei este primul lider al Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR care transmite un punct de vedere după decizia Curții Constituționale.
Dominic Fritz a precizat, într-o postare pe Facebook, că dacă în urma motivării CCR reiese că legea a fost respinsă din motive de procedură, Guvernul o va reface, dacă însă motivul este unul de fond, adică nu este constituțională desființarea pensiilor speciale, atunci USR va propune modificarea Legii fundamentale.
„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.
Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a precizat Fritz.
Președintele USR a adăugat că pensiile speciale reprezintă „testul de curaj și rezistență al Guvernului” și Coaliția nu va renunța la modificarea lor.
„În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.
Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare. Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul.
Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”, a mai precizat liderul USR.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, judecătorii CCR au respins în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale.
Potrivit surselor citate, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM. Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat sursele.
Ce prevede legea privind pensiile magistraților
Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%.
Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.