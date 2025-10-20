Reacția lui Dominic Fritz după ce CCR a respins reforma pensiilor speciale: „USR propune un referendum pentru modificarea Constituției”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul pe care îl conduce va propune un referendum pentru modificarea Constituției, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Primarul Timișoarei este primul lider al Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR care transmite un punct de vedere după decizia Curții Constituționale.

Dominic Fritz a precizat, într-o postare pe Facebook, că dacă în urma motivării CCR reiese că legea a fost respinsă din motive de procedură, Guvernul o va reface, dacă însă motivul este unul de fond, adică nu este constituțională desființarea pensiilor speciale, atunci USR va propune modificarea Legii fundamentale.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.