Ministrul Justiției, despre demisia premierului Bolojan după decizia CCR: „Îmi doresc un Guvern eficient”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, după decizia Curții Constituționale de respingere a legii pensiilor speciale, că este „foarte important” de avut în vedere că judecătorii CCR nu au respins conținutul efectiv al legii, ci decizia a fost una de fond. Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze după hotărârea CCR, Radu Marinescu a spus că decizia îi aparține, este una politică, iar el nu poate spune dacă își dorește „un lucru sau altul” în ceea ce îl privește pe prim-ministru.

„Nu pot face eu o apreciere cu privire la o opțiune care îi aparține întru-totul domnului prim-ministru.

(...) Eu pot vorbi doar de dorințele mele, responsabilitățile mele, gândurile mele și opțiunile mele. Nu pot vorbi de domnul premier care își va lua hotârârea în raport cu toate elementele relevante. Eu mi-aș dori să punem în aplicare programul de guvernare, să facem reformele constituțional.

(...) Nu pot spune că îmi doresc un lucru sau altul legat de o anumită persoană. Îmi doresc să avem un Guvern eficient care să îndeplinească obiectivele pe care ni le-am propus. Decizia premierului e politică”, a spus Radu Marinescu la Antena 3 CNN după ce a fost întrebat în mai multe rânduri dacă ar trebui sau nu ca Ilie Bolojan să demisioneze.



În ceea ce privește decizia CCR, ministrul Radu Marinescu a atras atenția că este „foarte important” că hotărârea este una pe fond și nu pe forma legii.

„Eu mi-aș dori ca această decizie a CCR să fie privită în cheia funcționării statului de drept. În jurisprudența CCR există și decizii de admitere și decizii de respingre, important e ca o astfel de decizie să fie extrem de atent și serios examinată și orice pas în viitor să fie făcut cu maximă atenție pentru constituționalitate, dar și cu preocupare pentru a pune în aplicare un program de guvernare care reflectă așteptările și dorințele cetățenilor. Eu pledez pentru responsabilitate.

Este o decizie de admitere a criticilor de neconstituționalitate strict pe aspectul extrinsec, nu intrinsec, care viza conținutul. E un lucru foarte important”, a spus ministrul Justiției.

Întrebat dacă Guvernul a avut avizul Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Radu Marinescu a spus că a fost solicitat.

„Ministerul Justiției a fost un co-inițiator al acestui proiect de lege, dar nu s-a ocupat de obținerea avizelor. Din câte cunosc eu acest aviz a fost solicitat și e de menționar că e vorba de un aviz consultativ. El trebuie să fie solicitat și jurisprudența constituțională spune că trebuie să existe un interval de timp cu caracter rezonabil, în care cel care e solicitat să emită avizul să poată examina această chestiune”, a spus ministrul Justiției.

Întrebat dacă o judecătoare ca cea de la Tribunalul București care nu a redactat 821 de motivări ale sentințelor sale de-a lungul mai multor ani, iar un interlop periculos este acum liber deși a fost condamnat la 12 ani de puşcărie, merită pensie specială, ministrul Justiției a răspuns: „Lucrurile sunt foarte simple: un statut în societate înalt, cum e cel al puterii judecătorești, vine cu o egală responsabilitate față de cetățean. Nu se pot accepta situații în care interesele cetățeanului să fie afectate și în care să se primească niște drepturi care nu sunt corelative unui efort corespunzător. Aveți perfectă dreptate. Responsabilitatea înseamnă acțiune imediată în interesul cetățeanului.”

Potrivit surselor Antena 3 CNN, judecătorii CCR au respins în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale.