Indolență revoltătoare în Justiție. O judecătoare nu a emis 821 de motivări. Un infractor condamnat la 12 ani de închisoare a scăpat

Parchetul General a trimis-o în judecată pe Monica Claudia Cipariu pentru ​abuz în serviciu. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Premieră revoltătoare în Justiţie. O judecătoare încă în funcţie a fost trimisă în judecată pentru că a scăpat un infractor. Deşi l-a condamnat la 12 ani de închisoare cu executare în urmă cu cinci ani, judecătoarea „a uitat” să motiveze condamnarea în tot acest timp. Nici în ziua de astăzi decizia nu a fost redactată, motiv pentru care individul a rămas liber. Aceeaşi judecătoare a fost cercetată şi de Inspecţia Judiciară, care în august anul acesta a decis să trimită cazul la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Inspectorii judiciari i-au găsit 821 de hotărâri judecătoreşti neredactate.

Amet Fardin este un interlop din clanul Metin, din sectorul 4 al Capitalei. Un individ cu un cazier lung, cu multiple condamnări. Dar în libertate. Una dintre cele mai sângeroase fapte de care este acuzat: o tentativă de omor.



„În seara zilei de 06.09.2016, în jurul orei 21:50, cei 4 inculpaţi înarmați toţi cu arme albe, le-au agresat pe persoanele vătămate, aplicându-le numeroase lovituri cu obiecte contondente şi tăietoare - înţepătoare, vizând zona capului victimelor, acceptând astfel posibilitatea provocării decesului acestora”, scrie în rechizitoriul întocmit de procurori.



Unul dintre atacatorii din 2016 este Amet Fardin. A fost arestat la vremea respectivă şi trimis ulterior în judecată în 2017, alături de ceilalţi pentru tentativă la omor calificat.

Procesul a durat trei ani la Tribunalul Bucureşti. Pe 1 septembrie 2020, judecătoarea a pronunţat sentinţa. Amet Fardin a fost condamnat la 12 ani de puşcărie. În hăţişul proceselor, toţi patru au fost puşi în libertate până la condamnare.

Dar, din 2020 şi până în în prezent judecătoarea nu a redactat motivarea condamnării. Şi din acest motiv nu s-a putut judeca apelul. Iar Amet Fardin şi restul bătăuşilor sunt tot liberi. Ba mai mult, interlopul a mai fost arestat şi chiar condamnat pentru alte fapte, mai mărunte. Şi chiar a şi fost încarcerat.

Între timp, una dintre victimele atacate în 2016 a fost ucisă în Ilfov, în aprilie 2021, într-un alt război sângeros. Asasinii din acest dosar au fost condamnaţi definitiv, iar rudele au primit despăgubiri de patru milioane şi jumătate de euro. Aceștia i-au făcut şi plângere judecătoarei de la Tribunalul Bucureşti care vreme de cinci ani nu a redactat motivarea.

Parchetul General a trimis-o în judecată pe Monica Claudia Cipariu pentru ​abuz în serviciu. Judecătoarea a atins performanța de a obține un record absolut: a lăsat fără motivare 821 de decizii, cea mai veche din 2015.

„Neredactarea în termen a 821 hotărâri judecătorești, cea mai veche fiind pronunțată la data de 03.11.2015, coroborat cu împrejurarea că magistratul a mai fost sancționat disciplinar pentru săvârşirea aceleiaşi abateri disciplinare”, precizează Inspecția Judiciară.



Sesizarea Inspecţiei Judiciare a fost trimisă la CSM în luna august şi până acum nu a fost luată vreo măsură.