O judecătoare din București a întârziat 4 ani redactarea sentinței. Acum ea va fi judecată, după ce un interlop a scăpat de închisoare

Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrattiv)

Judecătoarea Monica Claudia Cipariu, de la Tribunalul Bucureşti, care timp de patru ani nu a redactat nicio sentință penală, a fost trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu, a anunțat luni Parchetul General.

Judecătoarea este acuzată că patru inculpaţi au scăpat de închisoare, după ce au fost acuzați de tentativă de omor și au primit inițial condamnări între 5 şi 12 ani de închisoare. Printre aceștia se numără și Amet Fardin, un interlop din clanul Metin, din sectorul 4 al Capitalei, cu un cazier lung, cu multiple condamnări. El se află în libertate, în ciuda faptei sângeroase de care este acuzat.

Parchetul General a anunțat luni, prin intermediul unui comunicat de presă că procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, față de un magistrat având calitatea de judecător la o instanță din București, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de abuz în serviciu.

Judecătoarea a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentință penală pronunțată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună știință termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală.

Procurorii susțin că prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 și până în prezent, a patru inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie.

Judecătoarea, sancționată de Inspecția Judiciară

Judecătoarea ar fi omis cu rea-credință redactarea hotărârii, deși a fost sancționată disciplinar pentru săvârșirea abaterii disciplinare de „neredactarea hotărârilor judecătorești, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”.

Prin indiferența ei, judecătoarea ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil.

“Menționăm că prin sentința penală menționată, aflată și în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor patru inculpați din dosarul ce făcea obiectul judecății cu pedepse între 5 și 12 ani de închisoare.

Aceștia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu și ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsați liberi. După această dată, unul dintre inculpați a comis mai multe infracțiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale”, se mai arată în comunicatul Parchetului General.

Procesul a durat trei ani la Tribunalul Bucureşti. Pe 1 septembrie 2020, judecătoarea a pronunţat sentinţa. Amet Fardin a fost condamnat la 12 ani de puşcărie. În hăţişul proceselor, toţi patru au fost puşi în libertate până la condamnare.

Din 2020 şi până în în prezent judecătoarea nu a redactat motivarea condamnării. Şi din acest motiv nu s-a putut judeca apelul. Iar Amet Fardin şi restul bătăuşilor sunt tot liberi. Ba mai mult, interlopul a mai fost arestat şi chiar condamnat pentru alte fapte, mai mărunte. Şi chiar a şi fost încarcerat.