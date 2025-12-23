Un bărbat din București a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a bătut un cățel

<1 minut de citit Publicat la 16:19 23 Dec 2025 Modificat la 16:31 23 Dec 2025

Un bărbat din București a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a bătut un câine FOTO: Facebook/ Poliția Capitalei

Bărbatul de 71 de ani, care în luna iulie 2025 a bătut un câine de talie mică în sectorul 5 al Capitalei, a fost condamnat la închisoare cu executare.

Câinele, în vârstă de 3 luni, a fost salvat de polițiștii Secției 18 și de Serviciul pentru Protecția Animalelor, și transportat urgent la o clinică veterinară și tratat pentru contuzii severe.

Polițiștii l-au identificat și reținut atunci pe autor, care a fost ulterior trimis în judecată.

Recent, instanța a decis o pedeapsă de 2 ani de închisoare și interzicerea dreptului de a deține animale pentru 5 ani.

„Această decizie a instanței reamintește tuturor că animalele trebuie respectate și protejate.

Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii.

Grija pentru animale este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice act de cruzime sau neglijență față de animale prin SNUAU 112.

Reamintim tuturor cetățenilor că animalele trebuie respectate și protejate. Toți cei care aleg să aibă animale în grijă au obligația legală și morală de a le asigura hrană, adăpost, îngrijire medicală și protecție față de violență”, a transmis Poliția Capitalei.