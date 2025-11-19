DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041

Guvernul Bolojan a pregătit noul proiect de lege pentru reforma pensiilor magistraților. Foto: gov.ro

Guvernul a pregătit proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților pe care își va asuma, din nou, răspunderea în Parlament. Potrivit documentului consultat de Antena 3 CNN, magistrații vor beneficia de o pensie de serviciu echivalentă cu cel mult 70% din ultimul venit net. De asemenea, perioada de tranziție a fost prelungită la 15 ani, ceea ce înseamnă că se va reduce treptat vârsta de pensioare, magistrații ajungând să iasă la pensie la 65 de ani în 2041.

Proiectul va fi trimis pentru aviz la CSM, după ce CCR a declarat legea anterioară neconstituțională, din cauza lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit unor surse politice, joia viitoare, proiectul va fi trimis la Parlament.

Consiliul Superior al Magistraturii a respins, miercuri, noua propunere pentru pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. „Noi am spus 65% din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”, a declaratat vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu.

Principalele prevederi ale legii care taie pensiile magistraților

-o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

-o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani realizată numai în aceste funcții. În acest caz cuantumul pensiei este micșorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 25 de ani în aceste funcţii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

-persoanele care au o vechime de cel puțin 35 de ani realizată numai în funcţiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona indiferent de vârstă, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii.

-persoanele cărora le-au fost emise decizii de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2026, se consideră că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin aceste decizii potrivit reglementărilor în temeiul cărora au fost emise.

-persoanele cărora le-au fost emise decizii de pensionare începând cu data de 1 ianuarie 2026 în baza unor cereri înregistrate la casele de pensii înainte de 1 ianuarie 2026, precum şi celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2026, indiferent de momentul la care vor înregistra cererile la casele de pensii, se consideră că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin dispozițiile în vigoare la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.

-în intervalul 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2041 se instituie o creștere etapizată a vârstei de pensionare pentru judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, magistraţii-asistenţi de la Curtea Constituțională şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora, cu o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, după cum urmează:

a) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 49 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

b) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2027 - 31 decembrie 2027 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 50 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

c) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2028 - 31 decembrie 2028 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 51 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

d) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2029 - 31 decembrie 2029 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 52 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

e) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2030 - 31 decembrie 2030 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 53 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

f) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2031 - 31 decembrie 2031 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 54 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

g) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2032 - 31 decembrie 2032 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 55 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

h) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2033 - 31 decembrie 2033 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 56 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 26 de ani;

i) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2034 - 31 decembrie 2034 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 57 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 27 de ani;

j) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2035 - 31 decembrie 2035 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 58 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 28 de ani;

k) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2036 - 31 decembrie 2036 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 59 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 29 de ani;

l) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2037 - 31 decembrie 2037 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 60 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 30 de ani;

m) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2038 - 31 decembrie 2038 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 61 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 31 de ani;

n) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2039 - 31 decembrie 2039 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 62 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 32 de ani;

o) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2040 - 31 decembrie 2040 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 63 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 33 de ani;

p) Persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2041 - 31 decembrie 2041 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 64 de ani indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 34 de ani.

Documentul poate fi consultat AICI.