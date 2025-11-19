Surse: Acord în Coaliție privind pensiile magistraților: 70% din ultimul salariu și perioada de tranziție de 15 ani

1 minut de citit Publicat la 10:26 19 Noi 2025 Modificat la 17:42 19 Noi 2025

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pe legea privind eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Foto: Hepta

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pe legea privind eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Pensia va avea un cuantum de 70% din ultimul salariu, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani, potrivit surselor citate.

Astfel, legea va prevedea 70% din ultimul salariu net, pensie la încheierea activității magistraților și 15 ani perioada de tranziție până la atingerea vârstei standard de pensionare, de 65 de ani.

Și PSD e de acord cu această variantă.

Guvernul urmează să adopte proiectul, iar CSM va da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor politice.

Joia viitoare, proiectul va fi trimis la Parlament.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți dimineața cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, potrivit surselor politice.

De altfel, liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat cu o zi în urmă că liderii politici din coaliție au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu. Aspectul care rămăsese în discuție era perioada de tranziție, despre care liderul UDMR spunea că s-ar putea prelungi la 15 ani.

Kelemen Hunor a precizat că Guvernul este obligat să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. De asemenea, el a spus că nu crede că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, “pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit”.

Data de 28 noiembrie este termenul până la care România trebuie să facă această reformă pentru a îndeplini jalonul din PNRR care ne aduce 231 de milioane de euro. Banii înseamnă aproape 1,2 miliarde de lei.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis, duminică, într-un interviu, că este posibil ca România să nu se încadreze în termenul limită de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale.