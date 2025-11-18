Surse: Nicușor Dan s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu la Cotroceni. Ultimele discuții pe pensiile magistraților. Kelemen: 70% din salariu

4 minute de citit Publicat la 10:50 18 Noi 2025 Modificat la 11:21 18 Noi 2025

Nicușor Dan îl salută pe Sorin Grindeanu/ Consultări cu PSD în iunie Foto: Administrația Prezidențială

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți dimineața cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, potrivit surselor politice. Va exista o a doua întâlnire între cei doi, după ce Sorin Grindeanu va discuta cu magistrații. Dacă nu va exista un acord cu magistratii, PSD va sustine să se meargă pe varianta initială, cea susținută de premier, ca pensia să aibă un cuantum de 70% din ultimul salariu iar perioada de tranziție să fie de 10 ani.

Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, a declarat, marți, Kelemen Hunor. Acesta a precizat că în opinia sa se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani.

“În coaliție am discutat variantele de săptămâna trecută, cu magistrații la Cotroceni. Toată lumea este de acord, să vedem dacă mai este nevoie de o consultare azi-mâine. Toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem proeictul la CSM pentru avizare și pe fond toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea salariului, vorbim de cuantumul pensiei.

La perioada de tranziție, eu aș accepta o prelungire a perioadei de la 10 la 15 ani. Dacă căutăm un compromis eu cred că din partea coaliției este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă este lucrul cel mai important”, a spus președintele UDMR la RFI.

Kelemen Hunor: Guvernul este obligat să trimită în această săptămână proiectul la CSM pentru avizare

Kelemen Hunor a precizat că Guvernul este obligat să trimită în această săptămână la CSM pentru avizare proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. De asemenea, el a spus că nu crede că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, “pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit”.

„Acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme. Încă n-am discutat în coaliție. E în programul de guvernare”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că, după reforma pensiilor magistraților, urmează zona militară, respectiv: jandarmi, poliție, armată au SRI.

“Magistrații ne-au reproșat că am început cu ei. Aici au dreptate. Urmează zona militară.

Dacă vreau să fiu drept cu magistrații, ei au un procent sub 10% din pensiile speciale. Marea majoritate este în zona militară: jandarmi, poliție, armată, SRI ș.a.m.d”.

El a spus că a mai fost o solicitare cu care a fost de acord: să se ia în considerare perioada de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM.

“De exemplu, au fost avocați, au fost notari ș.a.m.d. Este din punctul meu de vedere că suntem dispuși să negociem”.

Hunor a mai spus că Guvernul a arătat că este deschis la dialog și la compromisuri în dezbaterile cu magistrații:

“Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție, adică cei care au intrat în magistratură când au intrat știau anumite chestiuni legate de vârsta de pensionare. Până la urmă, important e să ajungem la vârsta de pensionare de 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă. Au fost discuții lungi, cât de mult sunt încărcați judecătorii cu dosare. Dar astea sunt importante din punctul meu de vedere, inclusiv cum funcționează INM și cum sunt pregătiți magistrații pentru carieră. Important este în acest moment să trecem de Parlament și de CCR.

Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și de CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță".

Potrivit liderului UDMR, CCR a spus deja de mai multe ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu.

"Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat, pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20-25%”, a mai precizat Kelemen Hunor.

Ce șanse mai are România să obțină banii din PNRR

Data de 28 noiembrie este termenul până la care România trebuie să facă această reformă pentru a îndeplini jalonul din PNRR care ne aduce 231 de milioane de euro. Banii înseamnă aproape 1,2 miliarde de lei.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis, duminică, într-un interviu, că este posibil ca România să nu se încadreze în termenul limită de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale.

Șeful statului a precizat însă că este posibil să existe „o oarecare flexibilitate” din partea Comisiei Europene privind această dată.

Precizările președintelui au venit în contextul în care, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie.