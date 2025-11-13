Ilie Bolojan a propus magistraților ca pensia să scadă de la 5.000, la 3.200 de euro: "Dacă nu luăm măsuri, amanetăm viitorul României"

Premierul a mai adăugat că liberalii susțin și reducerea numărului de parlamentari. / Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut eșecul negocierilor de la Palatul Cotroceni privind reforma pensiilor magistraților. Acesta a precizat joi seara, într-un interviu pentru Euronews că nu s-a ajuns la un numitor comun privind cuantumul pensiei magistraților.

Varianta propusă de Guvern, este ca magistrații să aibă o pensie care să ajungă la aproximativ 3.200 de euro net pe lună, în loc de 5.000 de euro, cât câștigă în prezent. Varianta a fost refuzată de magistrați.

“Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluție care să fie agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun”, a spus premierul.

El a avertizat că dacă nu vor fi luate măsuri care să corecteze dezechilibrele existente în sistemul de pensii, nu doar cele care îi vizează pe magistrați, "amanetăm viitorul României".

Unde nu s-au înțeles liderii politici cu reprezentanții magistraților pe tema pensiilor speciale

Premierul a subliniat că discuția între liderii politici și reprezentanții magistraților a vizat perioada de tranziție în care se trece de la actuala situație la vârsta nouă de pensionare a magistraților și cuantumul pensiei raportat la ultimul salariu. Referitor la acest ultim aspect, premierul Ilie Bolojan a spus că nu poate fi acceptat ca magistrații să aibă o pensie apropiată de ultimul salariu:

“Astăzi, fiind 80% din salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu, pensia e practic cât ultimul salariu, ceea ce e anormal orice s-ar spune, legat de sistemul de contributivitate, de o anumită echitate, de diferența dintre pensia din magistratură și pensia media din România, de suportabilitatea socială, de o minimă echoitate. Pe acest aspect nu s-a căzut de acord”.

Premierul a mai spus că la Cotroceni s-a convenit “ca să nu facem declarații care să se ducă într-o zonă care să potențeze lucrurile. Nu doresc să intru într-o zonă de escaladare”.

Potrivit premierului, o pensia cu care se iese astăzi din magistratură este de aproape 5.000 euro, iar pensia medie este de 550-600 de euro.

“Este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură. Aceste lucruri trebuie corectate”.

Premierul a avertizat că Guvernul nu mai poate să susțină o pensionare care să fie între 48-50 de ani.

“Vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată. Aceasta este o realitate pe care nu o putem contesta. Astăzi în România, românii care au între 55 de ani și 64 de ani, cei care ar trebui să fie într-o proporție importantă în activitate economică, doar 53% dintre ei sunt prinși într-o activitate economică. Țara noastră este pe penultimul loc din Europa ca număr de locuitori din populația activă implicați în economie. Doar Italia este în spatele nostru”.

Potrivit premierului, mai mulți banii la buget trebuie colectați de la cei care muncesc:

“Trebuie să facem tot ce ține de noi să eliminăm posibilitățile prin care opamenii nu mai stau în economie pentru că nu este suportabil, asta înseamnă că cineva lucrează pentru ei. Trebuie să creștem vârsta de pensionare către vârsta standard, să elimină cât mai multe posibilități de pensionare rapidă, pensionare anticipată, să reducem portițele prin care diferite tehnici certificate medicale care te duc în zona de pensie de invaliditate neacoperită de boală sau indemnizație de handicap. Avem peste 950.000 de cetățeni care beneficiază de indemnizație de handicap”.

Ilie Bolojan a spus că există multe situații în care documentele nu corespund realității.