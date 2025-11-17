Nicușor Dan: Termenul din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților ar putea fi prelungit. Ce spunea Dragoș Pîslaru

Nicușor Dan: “Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuţiile cu Comisia". FOTO: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a admis, duminică, într-un interviu, că este posibil ca România să nu se încadreze în termenul limită de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale. Șeful statului a precizat însă că este posibil să existe „o oarecare flexibilitate” din partea Comisiei Europene privind această dată. Pe de altă parte, declarațiile președintelui contrazic afirmațiile ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a spus că termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat.

“Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuţiile cu Comisia. Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea trebuie să existe avizul, trebuie să treacă şi de control de constituţionalitate şi trebuie să o promulg. Deci ar fi patru etape. Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de nişte etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a declarat Nicuşor Dan, într-un interviu pentru RTV, citat de Agerpres.

Nicușor Dan îl contrazice pe Dragoș Pîslaru privind termenul limită pentru reforma pensiilor speciale

Precizările președintelui vin în contextul în care, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie.

Pîslaru avertiza că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze:

“Lucrurile sunt foarte clare. În forma pe care o propusese Guvernul Bolojan, bifam acest jalon. Fără această reformă… nu bifăm acest jalon. Nu se poate negocia termenul de 28 noiembrie. Pe partea de conţinut, n-ai ce să negociezi. Practic, trebuie să propui ceva Comisiei Europene care să îndeplinească cerinţele pe care le-ai asumat în reformă. Nu sunt nişte lucruri pe care să ni le fi impus cineva, sunt nişti lucruri pe care noi, România, le-am asumat ca parte a unui exerciţiu legat de sustenabilitatea finanţelor publice şi echitatea sistemului de pensii”, avertiza Pîslaru.

Ministrul a respins informaţiile transmise în mod repetat de către reprezentanţii magistraţilor potrivit cărora jalonul ar fi fost îndeplinit de mult: ”Deci, ca să fie foarte clar, am auzit inclusiv propuneri în cursul zilei de ieri în care era ideea să facem un fel de acord că, de fapt, am îndeplinit acest jalon. Astea sunt nişte lucruri pe care eu nu le înţeleg. E în spaţiu public această idee, cum că jalonul ar fi fost îndeplinuit, că de fapt discuţia cu privire la PNRR este una inexistentă (…) Nu există o astfel de asumţie, ca să fiu foarte explicit, că jalonul este îndeplinit altfel decât printr-o reformă cum a propus Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan”.