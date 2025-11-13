Dragoș Pîslaru: Îndeplinirea jalonului PNRR depinde de CSM. Poate alege să tergiverseze reforma pensiilor magistraților și pierdem bani

2 minute de citit Publicat la 20:58 13 Noi 2025 Modificat la 20:58 13 Noi 2025

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Sursa foto: Agerpres

Îndeplinirea jalonului din PNRR până la data de 28 noiembrie va depinde de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacționa după ce coaliția de guvernare va prezenta propunerea privind reforma pensiilor magistraților, săptămâna viitoare, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ședința de guvern.

"Ce vă pot spune legat de cererea de plată 3 este că, inclusiv astăzi, în Guvern, am discutat de un posibil calendar și acțiunile care ar trebui să fie urmărite pentru acest jalon legat de pensiile magistraților.

Știți, cu siguranță, că totul va ține de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacționa după ce noi punem pe masă propunerea, cât mai rapid, săptămâna viitoare.

Dragoș Pîslaru: CSM poate întârzia avizul cu 30 de zile. Pierdem 230 de milioane

CSM va putea alege să tergiverseze și să folosească tot termenul de 30 de zile (pentru avizarea proiectului, n.r.). Acela nu va fi neapărat un exercițiu de bună-credință, dar ăsta este termenul.

Sau va putea alege să susțină interesul României și al tuturor românilor, și anume, să încercăm să recuperăm acești bani.

Avizul se poate da, până la urmă, și în 24 de ore", a precizat Pîslaru.

El a fost întrebat dacă România ar putea să renegocieze cu Comisia Europeană suma de 230 de milioane de euro pe care țara noastră riscă să o piardă prin neîndeplinirea jalonului.

Dragoș Pîslaru: Termenul de 28 noiembrie nu se poate negocia. Pe partea de conținut nu ai ce negocia

"Lucrurile sunt foarte clare, foarte clare. În forma pe care o propusese Guvernul Bolojan, noi bifam acest jalon. Fără această reformă, nu bifăm acest jalon. Nu se poate negocia termenul de 28.

Pe partea de conținut, nu ai ce să negociezi. Practic, trebuie să propui ceva Comisiei Europene, care să îndeplinească cerințele pe care le-ai asumat în reformă.

Nu sunt niște lucruri pe care să ni le fi impus cineva. Sunt niște lucruri pe care noi, România, ni le-am asumat, ca parte a unui exercițiu legat de sustenabilitatea finanțelor publice, echitatea salarială și echitatea sistemului de pensii.

Deci, ca să fie foarte clar, am auzit inclusiv propuneri în cursul zilei de ieri în care era ideea să facem un fel de acord că, de fapt, am îndeplinit jalonul.

E în spațiul public această idee, cum că jalonul ar fi fost îndeplinit, că, de fapt, discuția cu privire la PNRR este una inexistentă.

Este ceva de genul 'dacă te concentrezi tare că ceva e real, chiar dacă nu e real, atunci devine real'. Astea sunt niște lucruri pe care eu nu le înțeleg", a conchis Dragoș Pîslaru.