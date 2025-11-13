CSM reacționează după consultările eșuate de la Cotroceni: Nu am cerut pensii mai mari decât salariile

Consiliul Superior al Magistraturii a precizat joi, într-un comunicat public, că magistrații prezenți la negocierile eșuate de la Cotroceni au susținut ideea unei pensii care să fie mai mică decât salariul din prezent

„În concret, reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au propus ca și pentru magistrați, ale căror pensii reprezintă doar 8,35% din cuantumul total al pensiilor de serviciu, să fie stabilită o soluție identică celei reglementate în cazul tuturor celorlalți beneficiari ai acestei categorii de pensii, soluție care ar conduce la acordarea unei pensii nete mai mici decât ultimul venit net din timpul activității”, se arată în comunicatul CSM.

Abordarea autorității judecătorești a fost și rămâne rațională, astfel încât nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul, situație pe care de altfel chiar Consiliul Superior al Magistraturii a criticat-o în mai multe rânduri și care a fost corectată deja prin adoptarea Legii nr. 282/2023.

Connform stenogramelor discuțiilor, obținute de Antena 3 CNN, magistrații au cerut în continuare pensii mai mari decât salariile.

Magistrații au admis că „discuțiile nu au condus la o soluție agreată de toți participanții, cu toate că reprezentanții Consiliului au manifestat deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate, astfel încât să fie identificate soluțiile optime care să asigure o abordare echilibrată și care să corespundă exigențelor subliniate constant în jurisprudența Curții Constituționale”.

Sursele citate de Antena 3 CNN susțin că liderii Coaliţiei ar putea să accepte o perioadă de tranziție de maximum 17 ani, dar sub nicio formă nu pot să fie de acord cu solicitarea magistraților ca pensia sa fie calculată la 65% din salariul brut.

Nicușor Dan: De ce 70% este neconstituțional, dar 80% este?

Argumentul magistraților: 80% ar duce pensia aproape de ultimul salariu în plată. Magistrații au propus 18 ani în loc de 11, perioada de tranziție pentru pensionare.

Ilie Bolojan: Cel mult putem accepta 15 ani în loc de 11. (către CSM) Veți da aviz?

Consiliul Superior al Magistraturii: Trimiteți proiectul și vom analiza.

CSM: Fondurile PNRR nu depind de „modificarea regimului privind condițiile de pensionare a magistraților”

La întâlnirea de la Cotroceni, convocată de președintele Nicușor Dan au participat, conform CSM, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu premierul Ilie Bolojan și liderii coaliției de guvernare.

Participanții au stabilit doar să nu mai facă „declarații tensionate” pe tema pensiilor magistraților, conform surselor citate.

„Toți reprezentanții sistemului judiciar au exprimat susținerea deplină a acestui demers de natură să asigure premisele pentru respectarea justiției în statul de drept și încetarea atacurilor politice asupra acesteia, pentru comunicarea publică responsabilă în relația cu autoritatea judecătorească și cooperarea instituțională loială, pentru adoptarea unor măsuri de stabilitate pentru magistrații aflați în activitate, dar și pentru responsabilitate și colaborare în vederea îndeplinirii angajamentelor din PNRR”, se arată în comunicatul CSM.

Magistrații au mai spus că „în ceea ce privește condiționalitatea din PNRR referitoare la pensiile de serviciu, reprezentanții sistemului judiciar au reiterat că îndeplinirea jalonului 215 nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare a magistraților”.