STENOGRAME: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate cu șefii magistraților

2 minute de citit Publicat la 17:08 13 Noi 2025 Modificat la 17:17 13 Noi 2025

Magistrații au cerut la Cotroceni pensii mai mari decât salariile Foto: INQUAM Photos/George Călin

Întâlnirea de miercuri seară de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan, reprezentanții coaliției guvernamentale și șefii ICCJ și CSM s-a încheiat fără a se fi ajuns la o înțelegere, iar stenogramele discuțiilor, obținute de Antena 3 CNN, arată că magistrații cer în continuare pensii mai mari decât salariile.

Potrivit unor surse participante la negocierile purtate de liderii Coaliţiei și șefii magistraților au început pe un ton ostil, cu acuzații vehemente din partea celor din urmă, legate de vina Guvernului pentru acuzațiile din spațiul public la adresa celor care lucrează în Justiție.

Șefii magistratilor s-au aratat inflexibili în legătură cu proiectul de lege propus de Guvern pentru reforma pensiilor speciale și au cerut ca perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare să dureze până în 2045. Ilie Bolojan a propus o variantă de compromis de 15 ani, însă magistrații nu au fost de acord.

Sursele citate susțin că liderii Coaliţiei ar putea să accepte o perioadă de tranziție de maximum 17 ani, dar sub nicio formă nu pot să fie de acord cu solicitarea magistraților ca pensia sa fie calculată la 65% din salariul brut.

Nicușor Dan: De ce 70% este neconstituțional, dar 80% este?

Argumentul magistraților: 80% ar duce pensia aproape de ultimul salariu în plată. Magistrații au propus 18 ani în loc de 11, perioada de tranziție pentru pensionare.

Ilie Bolojan: Cel mult putem accepta 15 ani în loc de 11. (către CSM) Veți da aviz?

Consiliul Superior al Magistraturii: Trimiteți proiectul și vom analiza.

Fiind întrebat de presă despre discuțiile de la Cotroceni, premierul Bolojan nu a avut nicio reacție.

Președintele PSD a declarat la ProTV: „Deja intrăm într-o zonă în care nu doar coaliția trebuie să-și dorească această lege, ci și cei asupra cărora se aplică. Asta am vrut eu să evit acum 3 săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru, să venim rapid cu o lege și ca 21 de zile în care s-a stat efectiv să fie folosite și să nu ajungă coaliția, Guvernul la mâna sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu propunere, unde CSM-ul poate să spună da sau nu prin avizul respectiv, dar să existe un aviz Ca să existe un aviz, poate să dea aviz. CSM-ul poate să dea aviz în 30 de zile”

Concluzia este că, în continuare, magistrați vor ca pensia să fie mai mare decât salariul.

Eșec la negocierile de la Cotroceni pe pensiile speciale

Nicușor Dan i-a pus la aceeași masă pe liderii coaliției și șefii din Justiție în plin război între Guvern și magistrați.

Magistrații au cerut, cu această ocazie, pensii care să fie la o valoare de 65% din actuala indemnizație brută pe care o încasează și o perioadă de tranziție de 20 de ani.

„65% din brut înseamnă mai mult decât salariul net pe care îl au în plata”, au spus surse din Coaliție.

Liderii Coaliției și magistrații nu au fost de acord nici în privința perioadei de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare.