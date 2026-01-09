După ce l-a amenințat și i-a spus să-și „păzească fundul”, Donald Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă

Foto: Profimedia Images

Donald Trump a anunţat, vineri, pe reţeaua sa, Truth Social, că îl va primi la Casa Albă pe preşedintele columbian, Gustavo Petro, „în prima săptămână din februarie”, într-un moment în care relaţia dintre SUA şi Coumbia pare să se amelioreze, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Cu câteva zile în urmă, Trump l-a numit pe Petro un „baron al drogurilor”, iar președintele columbian îl avertiza pe cel american „să nu trezească jaguarul” printr-o intervenția în Columbia.

„Sunt sigur că totul va ieşi foarte bine pentru Columbia şi pentru SUA, dar trebuie să împiedicăm cocaina şi alte droguri să intre în SUA”, a scris preşedintele SUA. Cei doi lideri au discutat la telefon după ameninţările anterioare ale lui Trump la adresa ţării sud-americane.

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat, anterior, într-un interviu pentru BBC, că există o „ameninţare reală” de acţiune militară americană împotriva ţării sale, după atacul şi răpirea lui Nicolas Maduro în Venezuela.

În declaraţiile făcute la Bogota şi difuzate pe site-ul web al postului de radio, Petro a afirmat că SUA tratează alte ţări ca parte a unui „imperiu” şi a spus că prima putere mondială riscă să treacă de la „dominarea lumii” la „izolare”.

După intervenţia în Venezuela, preşedintele american, Donald Trump, a declarat că o operaţiune militară împotriva Columbiei „sună bine” şi l-a amenințat pe Petro că ar trebui „să-şi păzească fundul”.

Cei doi lideri au discutat la telefon miercuri seara, după care preşedintele american a anunţat că îl va primi la Casa Albă în viitorul apropiat.

În interviul acordat BBC, Petro a dezvăluit că această convorbire telefonică a durat mai puţin de o oră, „cea mai mare parte fiind ocupată de mine”, şi în cadrul căreia au fost abordate traficul de droguri în Columbia, viziunea guvernului Petro despre Venezuela şi situaţia Americii Latine în raport cu Statele Unite.